“خذ بالك بيتك هيتخرب”.. جهاز موجود في كل البيوت يسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء.. قوم ارميه بره البيت بسرعه!!

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء كل شهر، بالرغم من استخداماته القليلة للأجهزة الكهربائية، ولكنهم تناسوا وجود استخدام بعض الأجهزة الكهربائية الصغيرة الحجم، الرخيصة السعر، حيث لا يتجاوز سعر بعضها أكثر 700 جنيه مصري، ولكنها تعمل على زيادة فاتورة الكهرباء بسرعة، وذلك يأتي بعد ظهور عدد من الأجهزة الكهربائية المنزلية الحديثة، ومع أن استخداماتها لا تتجاوز 60 دقيقة، ولكنها تسحب كمية كبيرة من الكهرباء، وبالتالي تزيد إلى حد كبير من قيمة فاتورة الكهرباء، ولمعرفة تلك الأجهزة يرجى قراءة الاتي.

الأجهزة الكهربائية التي تزيد من قيمة الفاتورة

أولاً السخان الكهربائي حيث يقوم السخان الكهربائي بتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية، وبالتالي يسحب كميات كبيرة من الكهرباء.

المكيف الهوائي يعتبر جهاز المكيف الكهرباء من الأجهزة التي زاد استخدامها في الفترات الأخيرة وبالأخص في فصل الصيف، حيث يعمل المكيف على تبريد الهواء في حالة درجات الحرارة العالية، وبالتالي فهو يسحب كميات كبيرة من الكهرباء.

الغلاية الكهربائية وهي من الأجهزة الحديثة أيضاً، والتي زاد استخدامها كثيراً في غليان الماء بسبب سرعتها في غليان الماء، مقارنة من استخدام الغاز، ولذلك فهي تعمل على استهلاك الكهرباء بشكل كبير،حيث قدر استهلاكها للكهرباء بحوالي 5% من قيمة الاستهلاك المحلي للأجهزة الكهربائية المنزلية.

وأيضاً يوجد بعض الأجهزة الأخري مثل المكواة و الفريزر، وغسالة الأطباق.

إرشادات لتوفير استهلاك الكهرباء