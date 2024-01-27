ده سِحر واتعمل للحكومة “زيادة معاشات شهر فبراير 2024 بنسبة 40% لكافة المستفيدين”

زيادة معاشات شهر فبراير 2024 تحتاج الكثير من المواطنين في مصر إلى زيادة في المعاشات نظرا للتضخم الملحوظ الذي تشهده الأسواق المصرية، حيث ارتفعت أسعار جميع السلع والمنتجات بشكل ملحوظ خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يجد المواطنون ذوي الدخل المحدود أنفسهم يواجهون صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

زيادة معاشات شهر فبراير 2024

وفقا لقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2024، فإن المادة رقم 35 تنص على زيادة المعاشات بنسبة تصل إلى 15% سنويا، وذلك في يوم 30 يونيو من كل عام، حيث يتم صرف الزيادة الجديدة اعتبارا من أول يوليو، وبناء على هذا القانون، من المقرر تطبيق زيادة المعاشات ورفعها مجددا في الأول من شهر يوليو من كل عام، ما لم يتم صدور قرار بتبكير موعد الصرف، كما حدث في العامين السابقين، ومن الجدير بالذكر أنه في العام الماضي، قامت هيئة التأمينات بإعلان زيادة المعاشات لكافة المستفيدين بنسبة 15% في أبريل، وذلك قبل موعد الزيادة الرسمي بثلاثة أشهر، تنفيذا لتوجيهات رئاسية.

جدول صرف رواتب شهر فبراير 2024

تم تحديد مواعيد صرف رواتب ومعاشات شهر فبراير من العام الحالي على النحو التالي:

للفئة الأولى: حيث يكون قيمة المعاشات الشهرية أكثر من 1000 جنيه مصري، تم تحديد يومي 1 و2 من شهر فبراير المقبل موعدا لصرف المعاشات.

للفئة الثانية: التي تتلقى معاشات شهرية تزيد عن 2000 جنيه مصري، فتم تحديد تاريخ 3 و4من شهر فبراير المقبل موعدا لصرف رواتبهم.

للفئة الثالثة: التي تتلقى معاشات شهرية تزيد عن 3000 جنيه مصري، تم تحديد يومي 5 و6شهر فبراير المقبل موعدا لصرف معاشاتهم.

اماكن صرف المعاشات فبراير 2024

يمكن صرف معاشات من خلال الأماكن التالية: