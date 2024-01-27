اعرف حالًا “أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق” .. استخرج اسمك منهم

تعتبر الرعاية الاجتماعية في العراق واحدة من أهم الإعانات المادية التي تسهل المعيشة على المواطنين وتعينهم على حمل أعباء الحياة ويعتمد عليها كثير من المواطنون في العراق ولهذا يتساءل المواطنون عن موعد ظهور أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق

يبحث الكثير من المواطنين عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية لدفعة يناير وقد أعلنت الوزارة أنه يمكن للمواطنين الاستعلام عن الأسماء بشكل إلكتروني تسهيلاً وتيسيراً على المواطنين ويمكن الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية من خلال اتباع الخطوات التالية :

أولاً يتعين عليك الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي من خلال الضغط على الرابط.

ثم يتعين عليك بعدها اختيار الرعاية الاجتماعية.

ثم بعد ذلك يتعين عليك اختيار أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

ثم بعد ذلك يتعين عليك اختيار رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

ثم بعد ذلك قم بالنقر على المحافظة التابع لها.

ومن ثم يتعين عليك إدخال كافة البيانات المطلوبة.

ثم بعدها قم بالضغط تحميل كشوف المشمولين وفي خلال دقيقة ستظهر لك كشوف المشمولين ويمكنك بعدها البحث والاستعلام عن اسمك.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق