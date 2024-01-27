رابط نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 “تحميل سريع لأوائل الترم الأول” .. أعرف نتيجتك

يبحث كثير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية حيث تعتبر الشهادة الإعدادية من الصفوف الهامة في حياة الطلاب وقد انتهى الطلاب من أداء الامتحانات الأربعاء الماضي الموافق 24 يناير لعام 2024 ويتساءل الطلاب و أولياء الأمور عن موعد ظهور النتيجة في جميع المدارس في أنحاء الجمهورية.

رابط نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024

وقد وضحت الوزارة إعلان النتيجة فور الانتهاء من رصد الدرجات في جميع مدارس الجمهورية المصرية ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم إلكترونياً من خلال موقع نتيجة النت الإلكتروني أو بوابة التعليم الأساسي دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة وأعلنت وزارة التربية والتعليم رصد الدرجات فور الانتهاء من تصحيحها واعتمادها من المحافظ.

طريقة الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية 2024

سهلت وزارة التربية والتعليم الاستعلام عن نتائج الطلاب حيث يمكنهم الاستعلام عن النتائج إلكترونياً دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة ويمكن الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية عن طريق عدة خطوات ومن أهم تلك الخطوات مايلي :

أولاً يتعين عليك الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة نت الإلكتروني من خلال الرابط

ثم إدخال اسم الطالب ورقم الجلوس والمحافظة التابع لها ومن ثم الضغط على استعلام وستظهر النتيجة فوراً

طريقة حساب نتيجة الصف الثاني الإعدادي لعام 2024