القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد الكونغو 2024 المجانية .. + جدول المباريات كأس امم افريقيا

منتخب مصر في موعد مع نظريه منتخب الكونغو في دور ال 16 ببطولة الأمم الأفريقية لعام 2024 حيث يواجه منتخب مصر ثاني مجموعته منتخب الكونغو وهو ثاني المجموعة السادسة , وتعد هذه المواجهة هي الثانية عشر للمنتخبين , وسنعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد الكونغو 2024 في السطور القادمة.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد الكونغو 2024

تنتظر الجماهير المصرية والعربية مباراة منتخب مصر ضد الكونغو , والذي تأهل إلى ثمن النهائي, ويبحث الجميع عن القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد الكونغو 2024 وسوف نعرض لكم هذه القنوات وهي:

قناة بي إن سبورتس HD1

قناة بي إن سبورتس HD2

قناة بي إن سبورتس HD3

قناة بي إن سبورتس HD4

موعد مباراة منتخب مصر ضد الكونغو 2024

يبحث الملايين من الجماهير المصرية والعربية عن موعد منتخب مصر ضد الكونغو في دور ال 16 حيث صعد المنتخب المصري بصعوبة إلى ثمن النهائي بعد ان تعادل مع منتخب الرأس الأخضر أول هذه المجموعة مع مصر ثاني المجموعة بنتيجة 2-2 وفي الفترة الماضية الأخيرة يبحث الجميع عن موعد المباراة وفيما يلي موعد مباراة منتخب مصر ضد الكونغو 2024:

ستقام مباراة منتخب مصر ضد الكونغو 2024 يوم الأحد الموافق 28 من شهر يناير الجاري لعام 2024 في تمام الساعة 10 مساءٌ بتوقيت جمهورية مصر العربية وفي تمام الساعة 11 مساءٌ بتوقيت المملكة العربية السعودية , وفي تمام الساعة 12 مساءٌ بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة .