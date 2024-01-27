“متجيش تقول معرفش “.. حالات يحق فيها الدولة قطع المعاشات فورا تبعا لقانون التامينات

تقدم الحكومة المصرية الدعم لمواطنيها بين حين وآخر، حرصاً منها على مساعدتهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تضرب جميع بلدان العالم، ولذلك أصدرت الحكومة المصرية والمتمثلة في هيئة التأمينات الاجتماعية، قرارا بزيادة رواتب معاشات المتقاعدين من الموظفين، حيث سيتم تطبيق هذا القرار في الشهور القادمة، وبالأخص في شهر أبريل ومايو من عام 2024، وذلك لتخفيف العبء من على المواطنين، ولكن في ذات سياق أعلنت عن فئات معينة سيتم وقف المعاش لها، ولمعرفة من هم الفئات يرجى قراءة الآتي.

الفئات المحرمة من المعاش

الحالة الأولى التي سيتم وقف لها المعاش هو أن يكون الشخص المتقاعد بالقيام بمشروع تجاري تصل مدته إلى 5 سنوات.

الحالة الثانية إذا قام الشخص المتقاعد بالعمل في أي مؤسسة حكومية، وكان راتبه الشهري أقل من قيمة المعاش، فسيتم تسوية الفرق بينهم، وذلك منذ أن يستلم شغله.

الحالة الثالثة والتي يحرم عليها المعاش نهائياً هو إذا ترك الموظف مهنته، وذلك من أول شهر في بداية المهنة.

والحالة الأخيرة إذا كان يحصل المتقاعد على معاش من أي مؤسسات أخرى، فسيتم تحريمه من معاشه، لأنه يجب أن يحصل على معاش واحد فقط.

الفئات المستثناة من حالات وقف المعاش

ومثل ما هناك حالات وفئات تحرم عليه المعاش، فهناك حالات أخرى أيضاً سيتم استثنائها من وقف المعاش، وهي في حالة وفاة الشخص المتقاعد وكان لديه أقارب من درجة الأولى مثلاً أخته أو ابنه، فستحصل على معاش الشخص المتوفي حتى زواجها، أو إذا كان شاب لديه يدرس في الجامعة، فسيتم إعطائه المعاش حتى بلوغه سن 26، أو إذا كان حاصل على مؤهل أقل، فسيتم إعطائه المعاش حتى وصوله سن 24.