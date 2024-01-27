باقي ساعات فقط على موعد مباراة منتخب مصر ضد الكونغو 2024 “اللقاء الصعب” .. توقعات المباراة والتشكيل

منتخب الكونغو الديمقراطية يتطلع إلى تحقيق الفوز والتأهل لدور الـ 16 في مواجهته المرتقبة مع المنتخب المصري يوم الأحد المقبل بعد أدائه المميز واحتلاله وصافة المجموعة السادسة يتطلع الفهود إلى تحقيق النجاح في هذا الدور سيكون اللقاء فرصة حقيقية للتألق وتقديم أداء مميز أمام جماهير كرة القدم.

موعد مباراة منتخب مصر ضد الكونغو

انتهت مباراة منتخب الكونغو الديمقراطية أمام منتخب التنزاني بالتعادل السلبي في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب أمادو جون كوليبالي وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السادسة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار وضمان التأهل للدور التالي رغم استمرار التنافس الشديد في المجموعة فإن المنتخبين لم يتمكنا من هز الشباك في هذا اللقاء وفي سياق آخر ينتظرنا لقاء مثير يوم الأحد المقبل حيث سيواجه منتخب الكونغو الديمقراطية نظيره المصري على ملعب يحمل طابع التحدي والتنافس ستكون هذه المواجهة فرصة لكلا المنتخبين لتحقيق الانتصار وتقديم أداء مميز أمام الجماهير ستنطلق المباراة يوم الأحد 28 يناير 2024 في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة و11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والسعودية والساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

الملعب الذي يقام عليه المباراة مصر والكونغو الديمقراطية

ستشهد مدينة سان بيدرو الإيفوارية مواجهة قوية بين منتخبي مصر والكونغو الديمقراطية في إطار منافسات كأس الأمم الأفريقية يتجه الأنظار نحو استاد “لوران بوكو” الملعب الذي سيكون مسرحا لهذه المواجهة المثيرة.