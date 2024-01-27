خطوات الاستعلام عن معاشات فبراير بعد الزيادة الجديدة 2024 “هنـــا” اعرف هتقبض معاش كام الشهر ده

الاستعلام عن معاشات فبراير بعد الزيادة الجديدة 2024 مع انطلاق العام الجديد 2024، انتابت الناس حالة من الاستفسار والتوقع حول موعد صرف معاشات فبراير، خاصة بعد إعلان وزير المالية عن جهود الوزارة لتحسين المعاشات خلال هذا العام يهدف هذا التحسين إلى مساعدة في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

الاستعلام عن معاشات فبراير بعد الزيادة الجديدة 2024

بدءا من يوم الخميس الموافق 1 فبراير وعلى مدار 10 أيام، قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي سابقا عن رفع الحد الأدنى للمعاشات ليصبح 1300 جنيها بدلا من 1105 جنيهات، بدءا من شهر يناير 2024، وذلك بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى للمعاشات إلى 10 ألاف جنيه بدلا من 8720 جنيها كما تم مضاعفة علاوة غلاء المعيشة لتصل إلى 600 جنيه بدلا من 300 جنيه.

طريقة الاستعلام عن زيادة المعاشات فبراير الجديدة

يمكنك الاستعلام عن زيادة المعاشات عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية.

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك في الحقول المخصصة لها.

اضغط على زر “استعلام”.

ستظهر لك كافة المعلومات المتعلقة بمعاشك، بما في ذلك أي زيادات جديدة تم تطبيقها.

اماكن صرف معاشات شهر فبراير 2024

يمكنك أيضا الاستعلام عن زيادة المعاشات عن طريق عدة وسائل، بما في ذلك: