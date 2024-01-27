موبيل فاخر من الاخر.. اقوي تسريبات لسعر ومواصفات Samsung s24 ultra الجديد

يعد سعر ومواصفات Samsung s24 ultra من أفضل هواتف أندرويد الخاصة بشركة سامسونج، حيث يعمل الموبايل بالذكاء الاصطناعي، كما أنه يتميز بالعديد من المواصفات التي جعلت هذا الهاتف في صدارة سوق الموبايلات الذكية، بالإضافة إلى أن هذه الهواتف الذكية تتنافس بشدة مع نظام التشغيل“ أي أو إس ”iOS الخاص بأجهزة “Iphone” عالميا، ويأتي الهاتف بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 3 بتكنولوجيا الـ 4 نانو مع معالج رسومي من نوع، بالإضافة إلى أنه يحتوي Adreno 750، ويأتي بشاشة فائقة وضوح Dynamic LTPO AMOLED 2X بحجم 6.8 بوصات ودقة QHD + وتدعم معدل تحديث 120Hz مع سطوع عال.

سعر ومواصفات Samsung s24 ultra

سعر ومواصفات Samsung s24 ultra من موبايلات، التي تتميز بالمواصفات العديدة التي تتمثل في:

هاتف سامسونج مقاوم للماء والأتربة شهادة IP68 تحت الماء بعمق متر ونصف لمدة نصف ساعة.

الهاتف يأتي بغلاف خلفي من الزجاج محميا ب Gorilla Glass Armor مع نظام من التيتانيوم.

الموبايل يأتي بأكثر من إصدار من الذاكرتين الصلبة والعشوائية على النحو التالي:

1- الإصدار الأول

يأتي بذاكرة صلبة بحجم 256 جيجا بايت UFS 4.0 مع ذاكرة عشوائية بحجم 12 جيجا بايت.

2- الإصدار الثاني

يأتي بذاكرة صلبة بحجم 512 جيجا بايت UFS 4.0 مع ذاكرة عشوائية بحجم 12 جيجا بايت.

3- الإصدار الثالث

يأتي بذاكرة صلبة بحجم واحد تيرا بايت UFS 4.0 مع ذاكرة عشوائية بحجم 12 جيجا بايت.

سعر سامسونج جلاكسي 24 الترا

جهاز سامسونج جلاكسي 24 الترا من الأجهزة الذكية التي تتوفر بأربعة ألوان مختلفة والتي تتمثل في تيتانيوم أسود، رمادي، أصفر وبنفسجي، بالإضافة أن أسعاره عبارة عن: