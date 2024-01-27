الفلوس هتبقا معاكم بالكوم.. اعرف بسرعة موعد تطبيق علاوة غلاء المعيشة وإضافتها لرواتب الموظفين.. شوف التفاصيل بسرعة!!

تقوم الحكومة المصرية بدعم ومساندة مواطنيها بكافة الطرق حيث قامت بإصدار، بعض القرارات في سياق ذلك الأمر وذلك مراعاة للحالة المعيشية، التي يمر بها المواطن المصري، وذلك في ظل غلاء أسعار المنتجات والخدمات، التي حدثت منذ بداية الأزمات الاقتصادية والصحية التي ضربت بلدان العالم سواء كان وباء كورونا، أو الحرب الروسية الأوكرانية، ومن أهم تلك القرارات هو قرار زيادة علاوة على مرتبات الموظفين، والذي سيبدأ في تطبيقه في الشهور القادمة، ولمعرفة قيمة علاوة غلاء المعيشة، التي سيتم تطبيقها في شهر أبريل القادم الموظفين يرجى قراءة الآتي.

قيمة علاوة غلاء المعيشة

توجهت الحكومة المصرية بسن قرارت جديدة بناءاً على تعليمات سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لمساعدة مواطنيها في قضاء احتياجاتهم الأساسية اليومية، وعلى دوره أعلنت وزارة المالية أن الدولة المصرية خصصت مبلغ قيمته حوالى 16.4 مليار جنيه سنوياً، لتقديم علاوات إضافية على مرتبات الموظفين، والعاملين على أن تكون الأجور بشكل التالي، حيث يحصل الموظفين الدرجة السادسة على مبلغ قيمته 4000 جنيه، بينما يحصل موظفي الدرجة العلمية على مبلغ قيمته 4500 جنيه، ويحصل موظفي الدرجة الرابعة على أجر قيمته 5000 جنيه، ويكون الأجر في الدرجة الثانية على أجر قيمته 6 جنيه.

ميعاد صرف علاوة غلاء المعيشة

وصرحت الجهات المعنية في وزارة المالية أن سيتم صرف علاوة الموظفين والعاملين بالمؤسسات الحكومية، وذلك بداية من شهر أكتوبر 2024 ، حيث يصل أجر المدير العام إلى 8 الالاف جنيه، ويصبح أجر موظفى الدرجة العالية حوالى 9000 جنيه، بينما يحصل أجر موظفى الدرجة الممتازة على مبلغ قيمته 11000 جنيه.