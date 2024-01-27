يعود ويمن الله علينا بالخيرات “تاريخ شهر رمضان بالميلادي في مصر 2024” .. + عبارات تهنئة

بدأ العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المعظم لعام 1445 هجريا الموافق 2024 ميلاديا حيث يقوم معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية بإعداد حساباته الدقيقة وفقا لتلك الحسابات يتوقع أن يكون الإثنين 11 مارس 2024 هو اليوم الفلكي الأول لشهر رمضان وعدته ستكون 30 يوما.

تاريخ شهر رمضان بالميلادي في مصر 2024

يأتي شهر الصوم والتضرع بعد44 يوما حيث سنكون على أبواب فترة استثنائية من التأمل والتقرب إلى الله إن شهر رمضان هو وقت للصيام والصلاة وفرصة لتقديم الأعمال الخيرية والتفكير في النعم التي نتمتع بها فلنستعد بفرح واستعداد لاستقبال هذا الشهر العظيم متمنين أن تكون أيامه مليئة بالبركات والفرح وأن يكون للجميع شهرا يسوده الخير والسلام.

شهر رمضان في مصر2024

تتميز الأربعة الحرم بشهورها القمرية وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم وقد أشار الله إلى قيمتها الدينية العظيمة حرص أئمة المسلمين منذ أمجاد الإسلام على اتباع هذه الأشهر الكريمة والالتزام بها على الرغم من أن التقويم القمري وأسماء الأشهر كانت معروفة في فترة الجاهلية إلا أن الإسلام جاء ليوجه هذا الاستخدام نحو الطريق الصحيح ويجعل هذه الأشهر فرصة للتأمل والتقرب من الله بدأت هذه التقويمات منذ أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيث بدأ العام الهجري في 16 يوليو عام 622 م الذي يعتبر البداية الفعلية للتقويم الهجري لنواصل الالتزام بقيم هذه الأشهر القدسية ونستفيد منها في تحقيق الروحانية.