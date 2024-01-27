رابط استمارة البنيان المرصوص 2024 العراق وشروط التسجيل

أطلقت الحكومة العراقية استمارة البنيان المرصوص 2024 بهدف توفير المساعدات المالية التي توفرها دولة العراق لمواطنيها، حيث تهدف من وراءها نحو مد يد العون للأفراد الذين يواجهون ظروف الفقر وقلة الدخل، لاسيما في ظل تصاعد الأسعار والغلاء العالمي الذي يعاني جميع الدول، تتضمن هذه المساعدة تزويد المستفيدين بالمواد الغذائية والأدوية، بالإضافة إلى المساندة المالية، مع إقامة بعض الدورات التدريبية التي تقدم تعليمًا في الصناعات والحرف اليدوية.

استمارة البنيان المرصوص 2024

هناك خطوات لابد من اتباعها للتسجيل في استمارة البنيان المرصوص العراق 2024، والخطوات هي:-

الدخول على نموذج استمارة البنيان المرصوص العراق.

من الضروري تنفيذ عملية تحقق تتضمن الشاشة والنموذج باستخدام الهاتف الجوال.

يجب الولوج إلى الويب وتحديد الصورة من الجهاز النقال.

يتعين تحديد ما إذا كانت الاستمارة المطلوبة خاصة بالعائلة أم شخصية.

يجب تدوين كل البيانات اللازمة ضمن النموذج بطريقة دقيقة.

يجب الضغط على ارسال.

شروط التسجيل في البنيان المرصوص 2024

هناك شروط لابد من توافرها في المتقدمين للتسجيل في استمارة البنيان المرصوص 2024 والشروط هي:-

يجب أن يكون المتقدم مولوداً في عام 2007 أو قبل ذلك، وهذا شرط ينطبق على العازبين ضمن استمارة الأشخاص الفرادى.

يجب تقديم الهوية الوطنية الخاصة بمقدم الطلب.

يمكن لكل من الذكور والإناث التسجيل في هذه المنحة الدراسية.

لابد من تقديم جميع الأوراق المطلوبة.

يجب تقديم رقم الناخب.

من الجدير بالذكر أن تم إطلاق هذه الاستمارة ضمن برنامج التكافل الاجتماعي الذي يهدف إلى خلق فرص عمل للشباب بتحصيلهم لمهارات يدوية، وكذلك عبر تقديم دورات تعليمية وتدريبات مهنية لهم، يسهم كل ذلك إلى حد كبير في تقليص معدلات البطالة.