راتب شهري يتخطى الـ 12 ألف جنية “وظائف البريد المصري 2024” .. لو خريج تجارة أجرى وقدم

وظائف البريد المصري 2024 في إعلان حديث نشرته الهيئة القومية للبريد عبر إعلان وظائفها تم إشعار الراغبين في التقديم لمسابقة الهيئة يفدم عبر التقديم الإلكتروني على موقع بوابة الوظائف الحكومية المخصص للجهاز تبدأ فترة من 18 يناير وتمتد حتى 31 يناير2024.

وظائف البريد المصري 2024

تعلن هيئة البريد المصري عن فرص توظيف وتتضمن الفرص المتاحة 19 وظيفة لمهندسين بتخصصات متنوعة بما في ذلك مهندسين كهرباء ومهندسين ميكانيكا ومهندسين ميكانيكا سيارات كما يتاح أيضًا التقديم لوظائف مهندس تخطيط النقل ومهندس تشغيل وسائل النقل بتخصصات «كهرباء- ميكانيكا- ميكانيكا سيارات».

فيما يتعلق بالوظائف الإدارية، تعلن الهيئة عن حاجتها لأخصائي مكتب بريد وأخصائي خدمة عملاء كما يوجد التوظيف أمام 20 محاميا لشغل وظائف في الدرجة الثالثة الإدارية.

شروط المتقدمين: