قبول 500 اسم جديد “نزلت حالًا اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية” الدفعة الجديدة

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية من قبل الكثير من المواطنين في العراق عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية حيث تم ظهور جميع كشوفات الرعاية الاجتماعية عبر موقع منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية ، ومن الجدير بالذكر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية توفر الرعاية الاجتماعية للكثير من الأرامل والمطلقات وكبار السن في العراق وذلك بعد غلاء الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة في العراق 2024.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

نكشف اليوم عن خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق وذلك من خلال منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية والتي أطلقتها وزارة العمل العراقية خلال العام الماضي بعد إطلاق حملة الحصول على الرعاية الاجتماعية للكثير من محدودي الدخل وإليكم خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

أولًا قم بالدخول عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية من هنا.

ثم اضغط على “اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعي”.

ثم قم بتسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة.

ثم اضغط على “استعلام”.

تظهر جميع كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

موعد صرف الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

بعد الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية يتساءل الكثير من المواطنين في العراق عن موعد صرف الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة حيث ينتظر جميع المقبولين في الرعاية الاجتماعية دعم الحكومة العراقية في بداية كل شهر ميلادي وذلك يوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024، وتتكفل الحكومة العراقية بالكثير من الحالات الخاصة من المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الإعاقة وذلك خلال عام 2024.