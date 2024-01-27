رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة 2024 “هنـــا” سددها قبل تزيد الغرامة عليك

بالتزامن مع بداية شهر يناير يبحث الكثير من المواطنين عن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة 2024 حيث يسعى جميع المواطنين في بداية كل شهر لتسديد فواتير الكهرباء ومعرفة قيمة الاستهلاك الشهري بنظام العداد القديم بينما قام الكثير من المواطنين في السنوات الاخيرة الماضية بشراء عداد الكهرباء الجديد بنظام كروت شحن الكهرباء ، وقد أتاحت شركة الكهرباء في جنوب القاهرة إمكانية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة 2024 إلكترونيًا عبر موقع الشركة وذلك لتسهيل جميع الخدمات للمواطنين في ضوء التحول الرقمي.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة 2024

نكشف اليوم عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة 2024 وذلك برقم العداد عبر موقع شركة الكهرباء جنوب القاهرة وكذلك يمكن تسديد قيمة فاتورة الكهرباء عبر خدمة الدفع الإلكتروني وذلك عبر الخطوات التالية.

أولًا قم بالدخول عبر موقع وزارة الكهرباء شركة جنوب القاهرة من هنا.

ثم قم بالضغط على خدمة “الاستعلام عن الفواتير”.

ثم قم باختيار “شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء”.

ثم بإدخال جميع البيانات المطلوبة من رقم العدد ورقم الشقة.

ثم قم بتسجيل عنوان السكن واسم المنطقة التي تقيم بها.

ثم اضغط على “استعلام”.

تظهر قيمة فاتورة شهر يناير

كيفية سداد فاتورة الكهرباء شركة جنوب القاهرة

بعد الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة 2024 يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيًا وذلك عبر خدمة الدفع الإلكتروني عبر موقع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أو عبر خدمات فوري أو مصاري أو من خلال مكاتب شركة الكهرباء القريبة من محل إقامتك ، كما يمكن سداد فاتورة الكهرباء من خلال محصل الكهرباء التابع للشركة.