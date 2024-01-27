اضبط حالًا “تردد قناة أبو ظبي الرياضيه الجديد 2024” وشاهد مباريات كأس أسيا وأمم افريقيا

تردد قناة أبو ظبي الرياضيه تمتلك قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة AD SPORT1 HD على الأقمار الأوروبية مكانة مميزة حيث تفتح نافذة رائعة لعشاق المشاهدة الرياضية عبر تقديمها لأحدث الأحداث بجودة عالية الوضوح تعتبر هذه القناة جزءا لا يتجرأ من مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية والتي تتميز بتغطيتها الشاملة لأبرز الفعاليات والبطولات الرياضية على مستوى العالم.

تردد قناة أبو ظبي الرياضيه الجديد 2024

تتيح للمشاهدين فرصة استثنائية لمتابعة الأحداث الرياضية بتفاصيلها وتشويقها مع توفير تجربة مشاهدة فريدة تمزج بين الإثارة والوضوح الفائق يمكن للمتفرجين الاستمتاع بلحظات النجاح والتنافس من خلال قناة AD SPORT1 HD التي تسعى دائما لتقديم المحتوى الرياضي بشكل مميز ومبتكر.

تردد قناة أبو ظبي الرياضيه

تردد قناة أبو ظبي الرياضيه HD1 على النايل سات:

التردد: 12091

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

الجودة: HD1

معامل تصحيح الخطأ ⅚:

تردد قناة أبو ظبي الرياضيه بجودة عالية علي النايل سات:

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و2 HD على العرب سات:

التردد: 11804

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

عبر الوصول إلى القمر الصناعي الأوروبي تمكن مشاهدونا في المنطقة من التمتع بتجربة فريدة عبر قناة AD SPORT1 HD تتمثل رؤيتنا في تقديم محتوى رياضي استثنائي حيث نلتزم بتوفير خدمة تلفزيونية عالية الجودة والتسلية للجمهور.