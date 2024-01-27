متى تنتهي امتحانات نصف العام في العراق 2024 “الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط”

عدد كبير جدا يتساءل عن الموعد الذي سوف يتم فيه انتهاء اختبارات نصف العام، فمن الجدير بالذكر أن هذا الموعد يشغل بال عدد هائل من الطلبة والطالبات في هذا الوقت الجاري، كذلك أنهم يرغبون في التعرف على الموعد الذي سوف يتم فيه بدء تلك الاختبارات، وتجدر الإشارة بأن وزارة التربية والتعليم بمصر قد أعلنت عن جميع المواعيد التي تتعلق بالسنة الدراسية الجديدة، وفيما يلي سوف نرفق لكم هذا الموعد المحدد من جانب الوزارة الذي يتعلق بانتهاء اختبارات منتصف السنة.

متى تنتهي امتحانات نصف العام

أوضحت وزارة التربيه والتعليم ان الموعد الذي سيتم فيه الانتهاء من اختبارات الفصل الدراسي الأول سيكون في اليوم الخامس والعشرين من شهر يناير 2024، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قد بينت أنه في اليوم الذي يوافق الثامن من فبراير 2024، سوف يكون الموعد الخاص بانتهاء عطلة منتصف السنة، في حين أن الإجازة التي تتعلق بمنتصف السنة الدراسية سوف تكون بدايتها في اليوم الذي يوافق 27 من يناير 2024، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قد نوهت حول موعد بداية تلك الاختبارات الخاصة بالترم الأول والتي تكون في اليوم الذي يوافق الرابع عشر من يناير 2024.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني في الجامعات

قامت وزارة التعليم العالي بالإشارة حول هذا الموعد الذي يتعلق ببدء الترم الثاني بالجامعات، إذ إنها قالت انه في اليوم الذي يوافق العاشر من فبراير 2024، سوف يكون الموعد الذي سيتم فيه بدء الترم الثاني والذي يكون مستمر حتى 16 أسبوع وتنتهي الدراسة بشكل رسمي بالجامعات المختلفة بمصر في يوم الخميس الذي يكون موافق 30 من مايو 2024.