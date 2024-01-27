10 إجازت من جدول اجازات الطلاب ٢٠٢٤ بالترم الأول “هنـــا” .. تعرف على التفاصيل

صورة مستمرة ودائمة يتم البحث من جانب عدد كبير من الطلبة والطالبات عن الجدول الذي يتعلق بإجازات المدارس التي سوف يقوم بالحصول عليها، وكذلك إجازات الجامعات، ومن الجدير بالذكر أنه توجد سلسلة من الانجازات في العام الجديد والفصل الدراسي الأول والثاني، وفيما بعد في هذا المقال سوف نقوم بالتعرف معا على تلك المواعيد الخاصة بهذه الإجازات والعطلات الرسمية الواضحة من جانب الوزارة.

جدول اجازات الطلاب ٢٠٢٤

هناك سلسلة من الإجازات والعطل الرسمية التي توجد بهذا العام الجديد 2024، وفيما يلي أبرز هذه الإجازات للطلاب:

يوم الأربعاء الذي يكون موافق 27 من سبتمبر 2023 سوف يكون إجازة المولد النبوي الشريف.

كذلك يوم الجمعة الذي يوافق 6 اكتوبر 2023 يكون إجازة عيد القوات المسلح.

هذا بجانب اليوم الذي يوافق الأحد السابع من يناير 2024 يكون عيد الميلاد القبطي.

هذا بجانب أنه في يوم الخميس الذي يكون موافق الخامس والعشرون من يناير 2024 يكون إجازة عيد ثورة 25 يناير.

كذلك أن يوم الأربعاء الذي يكون موافق العاشر من أبريل 2024 تكون إجازة عيد الفطر المبارك.

هذا .

أنه في يوم الخميس الذي يكون موافق الخامس والعشرين من أبريل 2024 تكون إجازة عيد تحرير سيناء.

كما أن يوم الأربعاء الذي يكون موافق 1 مايو 2024 تكون إجازة عيد العمال.

يوم الاثنين الذي يكون موافق السادس من مايو 2024 عطلة شم النسيم.

موعد اجازة عيد الفطر المبارك 2024 وعيد الاضحى

عيد الفطر المبارك سيكون موافق الأربعاء الذي يوافق العاشر من أبريل 2024، حيث انه يقوم الطلبة والطالبات وايضا جميع الأشخاص الذين يعملون في القطاع العام أو الخاص للحصول على اجازة رسمية في هذا اليوم، كما أن جميع الأشخاص الموظفين يحصلون على إجازة مدفوعة الأجر، ومن الجدير بذكر أن عيد الأضحى المبارك سوف يكون موافق السادس عشر من يونيو 2024.