ادخل حالًا على رابط التسجيل في شقق الاسكان الاجتماعي 2024 “بمقدم 10 ألف جنية”

الكثير من الأشخاص لا يزال يقومون بالبحث عن الرابط الخاص بالتسجيل في الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي فمن الجدير بالذكر أن هناك رابط مخصص من جانب وزارة الإسكان يتم من خلالها التسجيل لتلقي تلك الشقق، وعدد هائل للغاية من المواطنين يرغبون في التعرف على هذا الرابط، والخطوات اللازمة التي من الممكن عن طريقه أن يتم الاستعلام عن شقق الاسكان.

رابط التسجيل في شقق الاسكان الاجتماعي

الآن من الممكن أن يتم الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي من خلال الرابط المرفق من جانب وزارة الإسكان للمواطنين وهذا عن طريق السير على سلسلة الخطوات التالية:

الخطوة الأولى الولوج للموقع الرسمي والالكتروني الذي يتعلق بوزارة التضامن الاجتماعي من خلال النقر على هذا الرابط.

الخطوة الثانية النقر على زر استعلام شقق الإسكان الاجتماعي.

الخطوة الثالثة كتابة الرقم القومي الخاص بالمواطن بشكل صحيح في الخانة المخصصة له.

الخطوة الأخيرة النقر على زر الاستعلام.

الأوراق اللازمة للتقديم على شقق الاسكان الاجتماعي

وفرت وزارة الإسكان تلك الخدمة التي تتعلق بالاستعلام عن شقق الاسكان والتي قمنا بذكرها فيما سبق وكذلك بينت أن هناك سلسلة من الأوراق والوسائط التي من اللازم أن يتم تقديمها للاستفادة من تلك الشقق، حيث إن من ضمن تلك المستندات كل ما يلي: