بداية العد التنازلي الآن “موعد شهر رمضان بالميلادي” + عبارات تهنئة للشهر الكريم

ازدادت نسب البحث من جانب عدد هائل من الأشخاص فيما يخص تاريخ وموعد شهر رمضان 2024 للسنة الجديدة، وهذا تزامنا مع اقتراب هذا الشهر الكريم، ومن الجدير بالذكر أن في هذا الشهر الكريم يتسابق فيه المسلمين للقيام بالأعمال الصالحة، وفيما يلي في هذا المقال سنتناول هذا الموعد بالتفصيل.

موعد شهر رمضان بالميلادي

قام التقويم الميلادي بالإشارة إلى أن الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم سوف تكون في يوم الاثنين الحادي عشر من شهر مارس 2024، ويعتبر هذا الشهر من ضمن الأشهر التي تمتلك طابع روحاني مقدس عند المسلمين في كل أرجاء العالم كما أن هذا الشهر السنه الجاريه سوف يكون 30 يوما، ومن الجدير بالذكر أنه لم يتبقى سوى شهرين على هذا الشهر المبارك، وتجدر الاشارة بأن التقويم الهجري يكون تقويم قمري يقوم بالاعتماد على الدورة الخاصة بالقمر لكي يتم تحديد الشهور، ويقوم المسلمون باستخدامه في التاريخ، ومن الجدير بالذكر أنه قد قام بإنشائه الخليفة عمر بن الخطاب وقام بجعل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة في اليوم الذي يوافق الثاني عشر من ربيع أول سنة 622 ميلاديا، مرجع للعام الأول فيه وذلك السبب الرئيسي للتسمية الخاصة بالتقويم الهجري، كما أنه يكون مركز محوري على الميقات القمري الذي قام الله عز وجل في القرآن الكريم والأمر باتباعه.

أدعية شهر رمضان الكريم

هناك العديد من الأدعية التي تكون في شهر رمضان الكريم التي يرغب المواطنون في التعرف عليها، وهي كما يلي: