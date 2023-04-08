مفاجأة سارة.. عدد أيام اجازة عيد الفطر 2023 في مصر لموظفي القطاع العام والخاص

عدد أيام اجازة عيد الفطر 2023، بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر رمضان الكريم يتزايد البحث عن عدد أيام اجازة عيد الفطر 2023 في مصر لموظفي القطاع العام والخاص باعتباره أحد المناسبات الإسلامية التي يتم فيها منح إجازة رسمية لكافة العاملين بالدولة، وخلال السطور القادمة سنتعرف على موعد أول أيام عيد الفطر ومدة اجازته بعد ضم إجازتي شم النسيم وعيد تحرير سيناء.

عدد أيام اجازة عيد الفطر 2023

وقد قامت الحكومة المصرية بضم كلا من اجازة شم النسيم واجازة عيد تحرير سيناء إلى عدد أيام اجازة عيد الفطر 2023، لتكون مدة الإجازة تسعة أيام كاملة، وقد كشف مصدر مطلع أن مدة إجازة عيد الفطر ستكون مفاجأة لموظفي القطاع العام والخاص تبدأ يوم الإثنين الموافق 18 أبريل، موعد إجازة شم النسيم، مرورًا بإجازة عيد الفطر المبارك حتي يوم الإثنين الموافق 25 أبريل وهو إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء لتصبح معظم أيام النصف الثاني من شهر أبريل 2023 إجازات رسمية.

موعد عيد الفطر 2023

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية رسميا موعد عيد الفطر 2023، حيث صرح أن شهر رمضان هذا العام سيكون 29 يوما فقط، ليكون الخميس 20 أبريل هو آخر أيام شهر رمضان، وأن يوم الجمعة الموافق 21 أبريل هو غرة شهر شوال 1444هـ أول أيام عيد الفطر 2023.

رسائل عيد الفطر 2023

والآن مع مجموعة رسائل تهنئة عيد الفطر 2023 للأصدقاء والأزواج:

عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير وأتمنى لكم فرحة العيد تملأ قلوبكم وتجلب لكم الخير والبركة والسعادة في هذا العيد وفي الأيام القادمة. بمناسبة عيد الفطر المبارك، أتقدم بأحر التهاني وأجمل التمنيات لكم ولعائلاتكم، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات والسعادة. كل عام وأنتم بألف خير وأدام الله عليكم نعمة الصحة والسعادة والرخاء في هذا العيد وفي كل أيام حياتكم، عيد مبارك وعساكم من عواده. في هذا الأيام المباركة، أتمنى لكم ولأحبائكم عيداً مليئاً بالفرحة والمحبة والسعادة، أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة. بمناسبة عيد الفطر، أتمنى لكم أياماً سعيدة تملأها الابتسامات والضحكات واللحظات الجميلة مع أهلكم وأحبائكم، عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير. عيد الفطر السعيد يُعلن عن فرحة جديدة وبداية مباركة، أتمنى لكم عيداً مليئاً بالسعادة والسرور والهناء، وأن يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. بمناسبة عيد الفطر المبارك، أتقدم بأصدق التهاني والتمنيات لكم بأجواء عيدية تفيض بالمحبة والسعادة، عساكم من عواده وكل عام وأنتم بخير.

ذكرت مصادر أن عدد أيام اجازة عيد الفطر هذا العام سوف تكون مفاجأة سارة للموظفين القطاع الحكومي والخاص، وقال بعد ضم إجازة شم النسيم وإجازة عيد تحرير سيناء، والعطلات الأسبوعية الجمعة والسبت، حيث تصل عدد أيام إجازة العيد الصغير هذا العام إلى 9 أيام.