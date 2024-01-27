بعد زيادة نصيب الفرد لـ 100 جنية “شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024”

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين بناء على المعلومات المتاحة يتوقع أن يقدم الدكتور علي المصلحي وزير التموين، طلبا لإضافة بند مالي إضافي إلى موازنة وزارة التموين لعام 2024 – 2025 يهدف هذا البند إلى توسيع نطاق بطاقات التموين ليشمل المواليد الجدد في حال تمت الموافقة على الطلب وإدراج البند في الموازنة الجديدة، سيتم فتح باب إضافة المواليد مباشرةً، مصادر التموين أشارت إلى أن القرار النهائي بشأن هذا الطلب سيتم اتخاذه في يوليو 2024 عند إقرار الموازنة العامة للدولة وفي حال تمت الموافقة سيتاح للمواطنين إضافة المواليد إلى بطاقات التموين وذلك بناء على بند مالي إضافي سيضاف إلى موازنة الوزارة للعام المالي المقبل، هذه الخطوة قد تعزز قدرة وزارة التموين على تلبية احتياجات المواطنين الجدد وتوفير الدعم اللازم لهم في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

حيث يجب ألا تقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن 4 سنوات

كما يتم تحديد حد أقصى لعدد الأطفال الذين يمكن إضافتهم لبطاقة الزوج والزوجة حيث لا تسمح بإضافة أكثر من طفلين.

حيث يجب أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين أقل من 3 آلاف جنيه.

الأوراق المطلوبة: