الخير هيعم على الكل قريب جدًا “موعد صرف رواتب الموظفين الشهر الجديد 2024 فبراير”

موعد صرف رواتب الموظفين الشهر الجديد 2024 تم الإعلان عن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 من قبل وزارة المالية، حيث أكدت الوزارة على جدول زمني لصرف المرتبات والمستحقات للعاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وقد تم تحديد خمسة أيام في كل شهر لصرف رواتب العاملين، بالإضافة إلى ثلاثة أيام من كل شهر لصرف مستحقات متأخرة للعاملين.

موعد صرف رواتب الموظفين الشهر الجديد 2024

يتم تنفيذ هذا الجدول بمراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، وذلك بهدف ضمان توفير الرواتب والمستحقات في الأوقات المحددة للعاملين، يمكن للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص التحقق من جدول الصرف الخاص بهم والالتزام بالمواعيد المعلنة.

جدول مرتبات شهر فبراير 2024

اليوم الأول: الأحد، 21 فراير 2024.

اليوم الثاني: الاثنين، 22 فبراير 2024.

اليوم الثالث: الثلاثاء، 23 فبراير 2024

اليوم الرابع: الأربعاء، 24 فبراير 2024.

اليوم الخامس: الأحد، 28 فبراير 2024.

الحد الادني للاجور 2024

للدرجة العالية أو ما يعادلها

زيادة بقيمة 9000 جنيه.

للدرجة المدير العام

زيادة بقيمة 7500 جنيه.

للدرجة الأولى وما يعادلها

زيادة بقيمة 7000 جنيه.

للدرجة الثانية وما يعادلها

زيادة بقيمة 6000 جنيه.

للدرجة الثالثة وما يعادلها

زيادة بقيمة 5500 جنيه

كما أعلنت وزارة المالية أن تاريخ صرف المتأخرات قد تم تعديله بدءا من يوم الخميس 4 يناير بدلا من يوم الأحد 7 يناير، مع مراعاة لعيد الميلاد المجيد، يتعين على العاملين مراعاة هذه التفاصيل لضمان استلامهم للرواتب بالزيادات المحددة في الوقت المناسب.

زيادة رواتب شهر فبراير للموظفين 2024

لن يتم الإعلان حتى اليوم عن زيادة رواتب شهر فبراير للموظفين، وبالتالي في حين الإعلان عن زيادة سوف يتم إخبار المواطنين على الفور.