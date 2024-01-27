دي الدعوة استجابت ولا ايه “تاريخ إيداع معاشات تكافل وكرامة شهر فبراير 2024”

نكشف اليوم عن تاريخ إيداع معاشات تكافل وكرامة شهر فبراير 2024 والتي من المحدد أن تكون متاحة أمام جميع المواطنين من أصحاب معاشات تكافل وكرامة يوم الاثنين الموافق 15 فبراير في جميع المحافظات المصرية ، وقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه لاصحة لما يتم تداولة من شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول زيادة معاشات تكافل وكرامة وأن الزيادة الاخيرة التي أعلن عنها الرئيس السيسي في سبتمبر الماضي تم صرفها خلال شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ويناير ويستمر صرفها في شهر فبراير الجاري.

تاريخ إيداع معاشات تكافل وكرامة

يتم إيداع معاشات تكافل وكرامة يوم الاثنين الموافق 15 فبراير 2024 ويمكن لجميع أصحاب معاشات تكافل وكرامة صرف تكافل وكرامة لمدة 3 أيام متتالية حتى يوم الخميس في نفس الاسبوع ، وتعتبر معاشات تكافل وكرامة من أهم وسائل الدعم التي يعتمد عليها شريحة كبيرة من المواطنين في المجتمع المصري خلال السنوات الاخيرة الماضية ، ويواجه المصريين مشاكل اقتصادية كبيرة من غلاء أسعار السلع والمنتجات وغلاء البنزين وارتفاع سعر الدولار في مطلع عام 2024.

اماكن صرف معاشات تكافل وكرامة 2024

بعد معرفة تاريخ إيداع معاشات تكافل وكرامة يبحث الكثير من المواطنين عن اماكن صرف معاشات تكافل وكرامة شهر فبراير 2024 وذلك من خلال مكاتب البريد المصري أو عبر ماكينات الصرف الآلي ATM المنتشرة في جميع الشوارع أو عبر خدمات فوري أو مصاري ، ومن المتوقع أن يتم زيادة عدد الأسر التي تحصل على معاشات تكافل وكرامة خلال الفترة القادمة وذلك وفق توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.