رابط الاستعلام عن رواتب الموظفين بعد الزياده 2024 شهر فبراير “أحسب راتبك وصل لفين”

مواطنين لا حصر لهم يقومون بالتساؤل عن تلك الخطوات التي تخص الاستعلام عن رواتب الموظفين بعد الزيادة 2024 شهر فبراير، وفيما يلي سوف نوضح لكم تلك التفاصيل التي تخص هذه الزيادة وموعد الصرف.

الاستعلام عن رواتب الموظفين بعد الزياده 2024 شهر فبراير

بينت وزارة المالية أنه ليس هناك زيادة بتلك الرواتب الخاصة بالموظفين، كما يكون العديد من المواطنين ومن الجدير بالذكر أن الدولة قامت بتنفيذ زيادة المرتبات لجميع الأشخاص الذين يعملون بالجهاز الإداري شهر نوفمبر الذي مضى، وذلك كان بأثر رجعي لشهر اكتوبر، كذلك أن تلك الزيادة كانت ثاني زياده بالرواتب الخاصة بالموظفين في سنة 2023، ولكن ليس هناك زيادة في هذا الشهر الجاري من يناير 2024، ومن الجدير بالذكر أن المجلس القومي الخاص بالأجور قد قام بتحديد القيمة التي تتعلق بتلك الزيادة الأشخاص الذين يعملون في القطاع الخاص لتصبح 3500 جنيه مصري بغير استثناءات ويتم صرف العلاوة الدورية بمعدل لا يقل عن حوالي 3% من الراتب التأميني، وأيضا الحد الادنى يكون 200 جنيه لتكون الزيادة 100 جنيه

موعد صرف رواتب الموظفين

نوهت وزارة المالية حول هذا الموعد الذي يخص سقف المرتبات التي تتعلق بشهرين يناير وفبراير 2024، إذ إنها بينت أنه سيتم الصرف في اليوم الحادي والعشرون من يناير من الأشخاص في هذا الشهر الجاري من يناير، ومن الجدير بالذكر أنه فيما يلي الجدول الذي يتعلق بالصرف: