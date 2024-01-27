موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر فبراير بالزيادة 2024 “شوف معاشك بقا كام بعد الزيادة”

الاجتماعى أنه سيتم صرف معاشات تكافل وكرامة يوم الاثنين الموافق 15 فبراير 2024 ، وتعتبر معاشات تكافل وكرامة من أهم وسائل الدعم التي تقدمها الحكومة المصرية لعدد كبير من المواطنين تبلغ أعدادهم لأكثر من 5 مليون أسرة مصرية خلال السنوات الأخيرة الماضية ، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم زيادة عدد الأسر التي تحصل على معاشات تكافل وكرامة خلال عام 2024.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر فبراير بالزيادة 2024

يتم صرف معاشات تكافل وكرامة يوم الاثنين الموافق 15 فبراير 2024 وذلك بالزيادة الجديدة بقيمة 15% والتي أقرها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في شهر سبتمبر الماضي ، ويحصل أكثر من 22 مليون مواطن مصرى على معاشات تكافل وكرامة في الفترة الماضية وتعمل الحكومة المصرية بالتعاون مع خدمات المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية ورجال الأعمال على توفير الدعم لشريحة كبيرة من الأسر المصرية من محدودي الدخل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الأخيرة.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة يناير 2024

بعد معرفة موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر فبراير بالزيادة 2024 يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن قيمة معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر موقع استعلامات تكافل وكرامة وذلك عن طريق الخطوات التالية:

أولًا قم بالدخول عبر موقع استعلامات تكافل وكرامة من هنا.

ثم قم بكتابة الرقم القومي بصورة صحيحة.

ثم اضغط على “بحث”.

تظهر قيمة معاش تكافل وكرامة شهر فبراير 2024.

موعد إيداع المعاشات 2024

يتم إيداع المعاشات بداية من يوم 15 من كل شهر ميلادي، ولا يتم تأخير المعاشات أو تبكيرها إلا في حالة مصادفة إجازة رسمية من الدولة.