مبروك عليك الزيادة الجديدة “قيمة الزيادة الجديدة على معاشات تكافل وكرامة شهر فبراير 2024”

تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة الماضية الكثير من الشائعات حول قيمة الزيادة الجديدة على معاشات تكافل وكرامة شهر فبراير 2024 ، وقد أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في مداخلة هاتفية لها عبر أحد البرامج التلفزيونية أن قيمة الزيادة الجديدة على معاشات تكافل وكرامة تقدر بـ 15% حسب ما اعلنه رئيس الجمهورية في شهر يناير 2024، ولا توجد زيادة جديدة على قيمة معاشات تكافل وكرامة خلال العام الميلادي الجديد.

قيمة الزيادة الجديدة على معاشات تكافل وكرامة

تم زيادة معاشات تكافل وكرامة بقيمة 15% وفق ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الرسمي ، وقد تم صرف قيمة الزيادة الجديدة على معاشات تكافل وكرامة خلال شهر أكتوبر وشهر نوفمبر وشهر ديسمبر ويناير الماضي ، وتعتبر معاشات تكافل كرامة من أقوى وسائل الدعم التي يعتمد عليها الكثير من طبقات المجتمع المصري كمصدر دخل إضافي تقدمه الحكومة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة فبراير 2024

بعد معرفة قيمة الزيادة الجديدة على معاشات تكافل وكرامة يريد الكثير من المواطنين معرفة موعد صرف معاشات تكافل وكرامة وذلك يوم الاثنين الموافق 15 فبراير 2024 ويستطيع جميع المواطنين من أصحاب معاشات تكافل وكرامة طرف معاشات تكافل وكرامة في الموعد المحدد من خلال ماكينات الصرف الآلي أو عبر مكاتب البريد المصري ، كما يمكن للأسر المصرية التي لم تحصل على معاش تكافل وكرامة من قبل التقديم من خلال مكاتب التضامن الاجتماعي في جميع المحافظات والحصول على معاش تكافل وكرامة.