استقبل الآن “تردد قناة إذاعة القرآن الكريم” لتلاوة وسماع القرآن بأفضل اصوات الشيوخ

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأيام الأخيرة الماضية عن تردد قناة إذاعة القرآن الكريم حيث تعتبر إذاعة القرآن الكريم من أهم الّاعات المصرية التي تنال شهر واسعة في مصر والوطن العربي والشرق الأوسط ، وتقوم إذاعة القرآن الكريم ببث البرامج الدينية والقرآن الكريم المرتل بأصوات الكثير من قراء القرآن في مصر ويحب الكثير من المسلمين تشغيل إذاعة القرآن الكريم في البيت أو السيارة وكذلك المواصلات العام ، وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة إذاعة القرآن الكريم.

تردد قناة إذاعة القرآن الكريم

يحظى تردد قناة إذاعة القرآن الكريم باهتمام الكثير من المواطنين خلال الفترات الأخيرة الماضية حيث يمكن استقبال تردد قناة إذاعة القرآن الكريم عبر الريسيفر الخاص بك وتشغيلها بدلًا من تشغيلها على جهاز الراديو ، وتعتبر إذاعة القرآن الكريم من أعرق الإذاعات التي تم إنشاؤها في مصر والشرق الأوسط في عام 1964 وهي تختص بإذاعة القرآن الكريم والبرامج الدينية الإسلامية وإليكم تردد قناة إذاعة القرآن الكريم.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11766

الاستقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 5\6

معدل الترميز : 27500

من هم قراء إذاعة القرآن الكريم؟

بعد تنزيل تردد قناة إذاعة القرآن الكريم يمكنكم الاستماع إلى أجمل التلاوات القرآنية على مدار 24 ساعة متواصلة بأصوات الكثير من أشهر القراء في مصر والوطن العربي ومنهم الشيخ محمود خليل الحصري والمنشاوي ومصطفى اسماعيل كما يمكنكم متابعة البرامج الدينية التي تفيد جميع المسلمين في الكثير من المسائل الفقهية في حياتهم اليومية.