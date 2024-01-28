حملها وعيش المغامرة.. تحديث جديد بيس eFootball 2024 موبايل بدءاً من الإثنين 29 يناير| احصل على هدايا كتير + كوينز ببلاش

يرغب محبي ألعاب الفيديو معرفة مزيد من التفاصيل عن التحديث الجديد لبيس eFootball 2024 موبايل والذي يقدم لك هدايا كثيرة لكل اللاعيبة وكوينز مجانية، وهذه اللعبة هي عبارة عن لعبة كرة قدم مميزة ولكن تم الإعلان عن تحديث جديد خاص باللعبة يتضمن العديد من المميزات الفريدة الرائعة التي سوف نوضحها لكم من خلال السطور التالية.

التحديثات المتوقعة في بيس eFootball 2024

نظام حملة جديد سيمنح اللاعبين 14 مكافأة تسجيل دخول خاصة، وتحقيق هدف الحملة سيمنحهم 180000 G و 60000 نقطة خبرة.

مجموعة بطاقات Premium Packs جديدة ستصبح متاحة بعد الشراء مباشرةً.

إضافة العديد من الأشياء الأخرى إلى اللعبة، مثل مجموعات بطاقات المدراء وبطاقات نوادي Premium Clubs، ولاعبين جدد.

من المتوقع أن نرى نيمار وإيتو ورونالدو ومجموعات بطاقات للفرق الوطنية الفرنسية والبرتغالية واليابانية في التحديث الجديد.

من المرجح أن نرى بيب غوارديولا وفابيو كانافارو ويوهان كرويف في التحديث الجديد كمدربين.

التحديث الجديد بيس eFootball 2024 موبايل وتحميل اللعبة

يمكنك الآن تحميل اللعبة على هاتفك بكل سهولة عن طريق الرابط الخاص بتحميلها، ولكي تتم عملية التحميل بنجاح قم بمتابعة الخطوات التالية:

بعد الضغط على رابط التحميل سوف يظهر إشعار في أعلى شاشة الهاتف قم بالضغط عليه.

بعد الانتهاء من تحميل اللعبة قم بالضغط على خيار فتح.

سوف يتم اختبار اللعبة إذا كانت آمنة أم لا من قبل الهاتف، وبعد ذلك قم بالضغط على خيار تثبيت.

سوف يتم تثبيت اللعبة بنجاح، وأخيرًا قم بالضغط على خيار فتح وسوف تتمكن من استخدامها بكل سهولة.

شحن كوينز efootball

أولاً قم بفتح تطبيق اللعبة efootball 2024

قم بتحديد خانة المهام ثم قم بالضغط على أيقونة شحن الكوينز.

قم بإدخال المعلومات التي تطلبها اللعبة.

حدد عدد الكوينز المراد شحنها.

قم بتحديد وسيلة الدفع المناسبة لك.

بعد الانتهاء من إجراءات الدفع سيتم شحن الكوينز.

مميزات لعبة eFootball 2024

تقدم لك لعبة eFootball 2024 باقة متنوعة من المميزات التي ساعدت في انتشارها بشكل كبير، بين العديد من المستخدمين حول العالم، وها هي أبرز مميزات اللعبة كالآتي: