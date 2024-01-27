أغاني طول اليوم.. تردد قناة كراميش الجديد للأطفال على النايل سات وعرب سات وأهم أغاني ومميزات القناة

يبحث العديد من الآباء والأمهات عن أفضل قنوات الأطفال، حيث أن قناة كراميش للأطفال من القنوات المحببة والمفضلة لدى الكثير، وتتميز قناة كراميش بمكانتها الرائدة بين قنوات الأطفال في الوطن العربي، حيث تقدم مجموعة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تنمي التنمية الفكرية للأطفال، ويعتبر البحث عن تردد قناة كراميش الجديد 2024 موضوع هام للعديد من الأمهات، ومن خلال السطور التالية في هذا المقال سوف نوضح لكم تردد قناة كراميش على كلاً من القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تردد قناة كراميش على النايل سات

التردد: 11429.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي V.

تردد قناة كراميش على عرب سات

التردد: 11390.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي V.

قائمة أغاني قناة كراميش 2024

ماما و بابا زعلانين شو عملتي يا سوسو.

نطنط – ريتال العبدلله.

خطة – بدي غيب – بيسان صيام.

يا احفادي وسيم عواد – زينة عواد.

وين الساعة – زينة عواد.

سوسو غلطت يا حرام.

يا شرطي – حبيبي بيبي.

لازم نحكي بسم الله بدون ايقاع.

انشودة حنانة انشاد حنان الطرايرة وبشرى.

كيفية ضبط تردد قناة كراميش

اضغط على زر “menu” في الريموت كنترول.

انتقل إلى قائمة “تنزيل واضافة تردد”.

اختر “التثبيت اليدوي”.

حدد القمر الصناعي.

أدخل التردد المحدد.

حدد الاستقطاب والترميز.

اضغط على زر البحث.

مميزات قناة كراميش للأطفال

تتميز قناة كراميش عن غيرها من قنوات الأطفال فيما يلي: