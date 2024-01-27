بوابة التعليم الأساسي 2024| ظهرت نتائج طلاب صفوف النقل رابعة وخامسة وسادسة ابتدائي .. و1 و2 إعدادي برقم الجلوس

يريد الكثير من الطلاب والطالبات في الصفوف المختلفة، بداية من الصف الدراسي الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الاعدادي، والجميع يبحث حول رابط بوابة التعليم الأساسي 2024، والتي بالفعل سوف يتم نزول الدرجات بشكل رسمي عن طريقة، لذلك سوف يمكننا أن نوفر لكم الرابط الرسمي والمباشر للبوابة الخاصة بـ بوابة التعليم الأساسي 2024، حتى يتمكن الجميع من الدخول عليها والحصول على النتيجة بكل سهولة ويسر.

بوابة التعليم الأساسي

يمكنك الآن أن تقوم بالدخول على الرابط الرسمي لـ بوابة التعليم الأساسي 2024، والتي تشمل كافة نتائج الطلاب في الصفوف المحتلفة، مثل الصف الرابع الابتدائي والخامس وايضا الصف السادس الابتدائي، بجانب صفوف الاعدادية مثل الصف الأول والثاني الاعدادي، ومن أجل الحصول على النتيجة يمكنك الإطلاع على هذه الخطوات الآتية:

في البداية عليك أن تقوم بالدخول على الموقع الرسمي لـ بوابة التعليم الأساسي “من هنـــا“.

يتطلب عليك أن تقوم بكتابة البيانات التي تجدها امامك، مثل الرقم القومي للطالب بجانب أن تقوم بإدخال الصف الدراسي وكافة البيانات الأخرى.

ثم عليك أن تقوم بالنقر على أيقونة ظهور النتيجة، وسوف يتم ظهور بالألوان في حالة إذا كان الطالب في الصف الخامس والرابع الابتدائي، بينما بالدرجات والتقديرات إذا كانت يبلغ الصف السادس إلى أعلى.

ظهور نتائج الطلاب 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية، بأنه تم ظهور نتائج الطلاب في الصفوف الدراسية الابتدائية فقط، مثل الصف الرابع والخامس الابتدائي، أما الصفوف الاخرى لن يتم الإعلان عن النتائج إلى هذا الوقت الحالي