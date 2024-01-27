لينك نتائج الصف الرابع والخامس الابتدائي الترم الاول بوابة التعليم الاساسي

تصدرت نتائج امتحانات صفوف النقل الابتدائي “الصف الرابع والخامس والسادس” الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2023 اهتمامات الكثير من الأسر المصرية خلال الفترة القليلة الماضية، وذلك بعد أن أعلنت جميع إدارات التربية والتعليم في جميع أنحاء البلاد رسميا عن انتهاء جميع أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 لصفوف النقل الابتدائي، وقد أكدت جميع الإدارات انتهاء جميع أعمال التصحيح والمراجعة بها، حيث كانت جميع أعمال التصحيح تتم في المدارس بالتزامن مع انطلاق أعمال الامتحانات، وكانت أعمال التصحيح قد بدأت عقب انتهاء لجان الامتحانات مباشرة في جميع المدارس، وحاليا بدأت العديد من المحافظات والإدارات في إعلان نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2023.

اعلان نتائج الصف الرابع والخامس الابتدائي

تعتبر بوابة نتائج التعليم الأساسي التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة هى الموقع الإلكتروني الرسمي الوحيد المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم لإعلان نتيجة النقل الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2023، حيث تقوم البوابة بنشر جميع نتائج الصفوف الأربعة الأولى من المرحلة الابتدائية، والتي تتضمن نتائج امتحانات المواد الدراسية المختلفة، مثل اللغة العربية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية وذلك بهدف إطلاع جميع الطلاب وأولياء الأمور على نتائجهم بشكل كامل وشامل، حيث يمكنهم الدخول إلى البوابة والاطلاع على نتائجهم فور ظهورها.

رابط نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2023

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على جميع تلاميذ المرحلة الابتدائية اتباعها حتى يتم الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول 2023، وهذه الخطوات هى: