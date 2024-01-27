“يلا حفلة” استقبل تردد قناة طيور الجنة للأطفال نايل سات وعربسات

تعتبر قناة طيور الجنة من أشهر القنوات الفضائية التي تقدم محتوى ممتعًا ومفيدًا للأطفال، فهي تسعى إلى تنمية مهارات الطفل وأخلاقه من خلال عرض الأناشيد الدينية والتربوية والترفيهية التي تخاطب عقل الطفل ووجدانه وتعد قناة طيور الجنة من أفضل القنوات الفضائية على الإطلاق، فهي من القنوات التي حازت على إعجاب ملايين الأطفال وأولياء الأمور على مستوى العالم العربي كله لذلك يبحث الكثير من الأمهات والآباء عن تردد هذه القناة حتى يتمتع أطفالهم بمشاهدتها طوال الوقت دون قلق على أطفالهم، وسوف نقوم في السطور القادمة بتقديم التردد الخاص بقناة طيور الجنة على نايل سات وعرب سات.

تردد قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة، تعتبر علامة فارقة في عالم قنوات الأطفال العربية، قد حققت نجاحًا كبيرًا في العالم العربي، لتصبح من أشهر القنوات التي تخاطب الأطفال ويعود ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها اعتمادها على محتوى هادف ومتنوع، يلبي احتياجات الأطفال المختلفة كما يُميزها كذلك فريق عمل محترف، يحرص على تقديم محتوى عالي الجودة يليق بالأطفال تقدم قناة طيور الجنة مجموعة واسعة من الأغاني والأناشيد للأطفال، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية، والتي تساهم في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز معرفتهم وثقافتهم.

تردد القناة على نايل سات

اسم القناة: طيور الجنة.

تردد القناة هو: 11315.

نوع الاستقطاب هو: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل الخطأ: 3/4.

تردد القناة على عرب سات