“اصحاب المعاشات هيعوموا في بحر الفلوس”.. التأمينات تعلن زيادة جديدة لأصحاب المعاشات في هذا الموعد.. جهز محفظتك يلا!!

نظرا لأن أصحاب المعاشات من فئة محدودة الدخل فإن التأمينات تعلن زيادة جديدة لأصحاب المعاشات وذلك لتحسين ظروف المعيشة لديهم لمحاربة الغلاء وارتفاع الأسعار ولذلك يبحث أصحاب المعاشات في أمر الزيادة التي قررتها التأمينات لأصحاب المعاشات ومتى سوف يتم تطبيق هذه الزيادة، حيث أن الحكومة تعمل جاهدة لمساعدتهم وهذا القرار الجديد قد أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قرار الرئيس السيسي بشأن أصحاب المعاشات

في الفترة الاخيرة نظرا لارتفاع الاسعار فان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قام بإصدار قرارات جديدة تخص أصحاب المعاشات حيث قد قرارات زيادة المعاشات بنسبة 15% لكل اصحاب المعاشات وهذه الزيادة تصل إلى 600 جنيه كما أنه قرر بأن المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة لهم الحق في هذه الزيادة، لكي يعرف أصحاب المعاشات قيمة الزياده على معاشهم الحالي فانه يمكن ذلك من خلال ضرب قيمه المعاش الحالي في 15 ثم قسمة الناتج على 100 وبذلك تظهر النتيجة النهائية لقيمة الزيادة التي سوف تكون على المعاش.

موعد زيادة المعاشات

بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار زياده المعاشات فانه قريبا سوف يتم تطبيق هذا القانون وتتم زيادة المعاشات ولكي يعرف أصحاب المعاشات كيفيه زياد المعاش فإن ذلك يكون طبقا للقانون 35 من قانون التأمينات في شهر يوليو عام 2024 تبعا لبرنامج تكافل وكرامة الخاص بأصحاب المعاشات والذي قد وضعته الحكومة لمساعدة أصحاب الدخل المحدود في تحسين مستوى المعيشة وذلك نتيجة لارتفاع الأسعار والمشاكل الاقتصادية التي يمر بها جميع المواطنين في كل مكان في العالم.

أماكن صرف المعاشات

في بداية كل شهر في يوم واحد فإن التأمينات تقوم بصرف المعاشات لكل اصحاب المعاشات وذلك من خلال البريد المصري بالإضافة إلى أماكن أخرى يمكن من خلالها صرف المعاشات مثل ماكينة الصراف الآلي منافذ فوري.