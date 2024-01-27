« لو محتاج شغل وخريج كلية فرصة عمل برواتب تبدأ من 5000 جنيه » .. وظائف بنك القاهرة .. الشروط المطلوبة وكيفية التقديم

وظائف بنك القاهرة، لقد تم الإعلان من خلال الموقع الإلكتروني الخاص ببنك القاهرة في مصر عن قبول طلبات المتقدمين للعمل في بنك القاهرة، وذلك لتوفر وظائف شاغرة لدى البنك لجميع الخريجين الحاصلين على المؤهلات العالية، وأيضًا المؤهلات المتوسطة والدبلومات، وسوف نقوم بتوضيح طريقة التقديم وكذلك الشروط اللازم استيفاؤها للقبول خلال السطور التالية.

طريقة التقديم لوظائف بنك القاهرة 2024

يمكننا التقديم لوظائف بنك القاهرة من خلال اتباع عدة خطوات وهذه الخطوات تتمثل في النقاط التالية:

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ببنك القاهرة على موقع توظيف لينك إن من هنا.

قم بإحضار السيرة الذاتية وإرسالها على الموقع.

الشروط الواجب توافرها في المتقدم لوظيفة بنك القاهرة

هناك عدة شروط يجب توافرها في المتقدمين لوظائف بنك القاهرة، وهذه الشروط تتمثل في النقاط التالية:

أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس في هندسة الكمبيوتر، أو علوم الكمبيوتر، أوما يعادلها.

يمتلك المتقدم خبرة لا تقل عن أربع سنوات في مجال التطوير، والتنفيذ، والادارة، والتصميم، والدعم.

لدى المتقدم خبرة في إصلاح الأخطاء ودعم البنية التحتية.

أن يمتلك المتقدم الخبرة الكاملة في مجال الصيانة وتطوير المشاريع.

يمتلك خبرة كافية في العمل على التصميم، واكتشاف الاخطاء واصلاحها، والتخطيط والترقية، والتكوين، وأيضًا يمتلك قدرة على إدارة المحتوى المؤسسي.

عنده المقدرة على العمل مع فريق في بيئة مختلفة ومتنوعة.

لديه قدرة على العمل في مجال الخدمات المالية والمصرفية.

مسؤوليات الوظائف الخالية في بنك القاهرة 2024

هناك عدة مسؤوليات يقوم بها الموظف في بنك القاهرة وهذه المسؤوليات، تكمن في النقاط التالية:

مسؤولًا عن استكشاف الأخطاء، ويقوم بالبحث عن التطبيقات الداعمة لها ليتم إصلاحها وأيضًا يكون مسؤولًا عن التطوير والتنفيذ والتكوين.

مسؤولًا عن ترحيل المستندات وتكوينها من نظام إلى عدة أنظمة أخرى، وذلك من خلال إستخدام عدة أدوات خاصة، ويجب التحقق من أمان هذه المستندات.

مسؤولًا عن دعم وتطوير إدارة المستندات.

مسؤولًا عن تطوير خدمات الويب وتطوير التطبيقات، يتم استكشاف حلول لإدارة محتوى المؤسسي.

الموظف مسؤول عن تطوير وتصميم تغيرات التطبيق لكي يتم دعم متطلبات المشروع.

يجب أن يقوم الموظف بالتأكد من العمليات الجارية.

بنك القاهرة هو أحد البنوك الكبيرة في مصر، تأسس في عام 1952 ويقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية والمالية للعملاء الفرديين والشركات، يتضمن نطاق خدماته تحويل الأموال، فتح حسابات جارية وقروض السيارات والعقارات وتمويل المشاريع التجارية والبطاقات الائتمانية وخدمات الخزينة والاستثمار والتأمين والخدمات الالكترونيه.