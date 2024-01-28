زيادة 300 جنيه مرة واحدة.. موعد تطبيق زيادة المرتبات والمعاشات بعد التوجيهات الرئاسية.. كم تبلغ القيمة؟

موعد تطبيق زيادة المرتبات والمعاشات، تطبيق زيادة الرواتب التي يحصل عليها العاملين في الدولة في جميع القطاعات المختلفة تعتبر من أكثر الأمور التي يهتم بها الكثير من المواطنين، حيث أن هذه الرواتب تساعد المواطنين على توفير كافة الاحتياجات الأساسية التي يحتاجون إليها بشكل يومي وتلبية المتطلبات الأساسية، وتقوم الحكومة بصرف زيادة على هذه الرواتب من أجل مساعدة المواطنين على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة للبلاد.

موعد تطبيق زيادة المرتبات والمعاشات

تم الكشف عن اتخاذ الحكومة بعض الإجراءات التي يتم من خلالها صرف زيادة على الرواتب التي يحصل عليها جميع من يعمل في مختلف القطاعات الحكومية، وتم تحديد موعد أقصاه شهر أبريل القادم حتى يتم صرف هذه الزيادة، حيث تسعى الحكومة إلى توفير مستوى حياة أفضل لجميع المواطنين في مصر، لذلك تقوم بصرف زيادة على الرواتب التي يتقاضاها المواطنين.

الحد الأدنى للأجور

قد تم رفع القيمة الخاصة بالحد الأدنى الذي يحصل عليه جميع العاملين في الدولة خلال الربع الأخير من العام الماضي وذلك للعاملين في القطاعات الحكومية، وأصبح الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة:

يحصل العاملين في الدرجة السادسة على حد أدنى 4 آلاف جنيه.

يحصل العاملين في الدرجة الخامسة على حد أدنى 4 آلاف و500 جنيه.

يحصل العاملين في الدرجة الرابعة على حد أدنى 5 آلاف جنيه.

يحصل العاملين في الدرجة الثالثة على حد أدنى بقيمة 5 آلاف و500 جنيه.

يحصل العاملين في الدرجة الثانية على حد أدنى 6 آلاف جنيه.

يحصل العاملين في الدرجة الأولى على حد أدنى 7 آلاف جنيه.

يحصل العاملين في الدرجة التي يعمل بها المدير العام على حد أدنى 7 آلاف و500 جنيه.

يحصل العاملين في الدرجة المميزة على حد أدنى 9 آلاف جنيه.

حقيقة زيادة الحد الأدنى لاشتراك التأمين الاجتماعي

تم انتشار عدة أخبار بشأن زيادة الحد الأدنى لاشتراك التأمين الاجتماعي الخاص بذوي المعاشات، وقامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالتصريح عن حقيقة ارتفاع الحد الأدنى بقيمة 1700 إلى 2000 جنيه، علاوة على ذلك أكدت على أن القيمة المحددة للاشتراك بالتأمينات سيكون 12600 جنيه.