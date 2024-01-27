« وظائف بالكوم براتب شهري يصل إلى 10000 جنيه » .. وظائف شاغره في 8 محافظات برواتب ولا في الاحلام بالإضافة إللي المميزات والحوافز

وظائف شاغره، تم الكشف من قبل الإدارة المركزية المسؤولة عن تمكين الشباب في الوزارة المسؤولة عن الشباب والرياضة عن وجود مجموعة من الوظائف الشاغرة، وقد توجد هذه الوظائف في مجموعة من المحافظات المصرية المختلفة، وتم طرح هذه الوظائف بغرض مساعدة الشباب على إيجاد فرص عمل تناسب مؤهلاتهم العلمية حتى يحصلوا منها على دخل ثابت شهريًا.

وظائف شاغره براتب يصل إلي 10 آلاف جنية

تحتاج شركة Transsion عدد من الشباب لكي يعملوا في الوظائف الخاصة بمسؤول منطقة، وذلك بناءً على ما تم ذكره في الصفحة الرسمية الخاصة بالوزارة التي تهتم بالشباب والرياضة على موقع فيس بوك، وقد تم الكشف عن جميع الشروط الخاصة بالوظائف المتاحة، حيث يشترط أن يمتلك المتقدم خبرة في بيع الإكسسوارات الخاصة بالهواتف، وتكون هذه الوظائف المعلن عنها في مختلف المحافظات مثل:

القاهرة.

طنطا.

الشرقية.

كفر الشيخ.

قنا.

المنصورة.

الجيزة.

المنوفية.

المتطلبات الخاصة بالوظائف الشاغرة

يوجد بعض الشروط التي يجب استيفائها حتى يتم قبول المتقدمين من أجل العمل في الوظائف المتاحة في المحافظات المختلفة، وعلى من يجد أنه يتناسب مع المتطلبات الخاصة بالوظيفة التقدم إلكترونيًا من هنا وكتابة الاستمارة الخاصة بالتقديم، والمتطلبات التي تحتاج إليها الوظيفة:

الحصول على مؤهل دراسي عالي.

الإجادة التامة للغة الإنجليزية.

التفرغ التام لأداء المهام الوظيفية.

تقديم ما يوضح موقف المتقدم من التجنيد.

المميزات الخاصة بالوظيفة

يوجد مجموعة من المميزات سوف يتمتع بها من يعمل في الوظائف المتاحة، والتي توفر للموظف الذي يتم قبوله بها الحصول على دخل ثابت كل شهر يكفي تلبية الاحتياجات الخاصة بالمواطنين، ومن أهم المميزات التي تمتلكها الوظيفة كالتالي:

الحصول على راتب ثابت إضافة إلى عمولات قد. تصل قيمتها إلى عشرة آلاف جنيه.

يومين إجازة يتم الحصول عليهم كل أسبوع.

وجود فرص للحصول على ترقيات.

يوجد انضمام إلى التأمينات الاجتماعية والصحية.

وزارة الشباب والرياضة هي وزارة في الحكومة المصرية تعنى بشؤون وتطوير الشباب والرياضة في البلاد، تأسست وزارة الشباب والرياضة في عام 1952 وتعتبر من الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ السياسات والبرامج التي تهدف إلى دعم الشباب وتطوير رياضتهم في جميع الأعمار، تتولى الوزارة العديد من المهام والاختصاصات مثل تطوير برامج التدريب والتأهيل للشباب، وتنظيم ودعم الأنشطة الرياضية في مختلف الألعاب والرياضات، وتوفير الدعم المالي والمادي للأندية والاتحادات الرياضية، وتنظيم وإدارة البطولات والمسابقات الرياضية على المستوى المحلي والوطني.