لو انت من هذا الفئات فأنت أمك دعيالك .. لأصحاب هذه المهن افرحوا فقد تم السماح لكم بالعمل دون كفيل في السعودية

لقد صرحت مصلحة الجوازات عن تنفيذ مجموعة من القرارات في المملكة العربية السعودية، حيث تسعى إلى توفير بيئة عادلة ومن هذه القرارات هي أن تقوم المملكة بالسماح لجميع الوافدين بالعمل في مهن معينة دون اشتراط وجود كفيل لهم، وذلك لتجنب استغلال الكفلاء للوافدين ويتم الحفاظ على كرامتهم، وسوف نقوم بتوضيح المهن المسموح للعمل فيها بدون كفيل في السطور التالية.

المجالات التي يسمح للعمل بها بدون كفيل

يوجد عدة مجالات واختصاصات مهنية في المملكة العربية السعودية يمكن العمل فيها دون الاحتياج إلى كفيل، وهي كالتالي:

العمال الذين يعملون في جميع الأعمال اليدوية المختلفة أو الذين يعملون في المقاولات أو الورش.

جميع العمال المختصين بالأعمال الهندسية الميكانيكية، والكهربائية، والمدنية.

العمال الذين يعملون في المجالات الطبية وكذلك مهن التمريض.

العمال الذين يعملون في الحسابات والمبيعات وكذلك المديرين المتخصصين في الإدارة والتنفيذ.

الموظفين الذين يعملون في السكرتارية وأيضًا المهارات الخاصة بالإدارة.

طريقة اصدار تأشيرة عمل في السعوديه بدون كفيل

هناك عدة طرق يجب اتباعها لإصدار تأشيرة عمل في السعودية بدون كفيل، وهذه الطرق تتمثل في النقاط التالية:

أدخل إلى الموقع الرسمي لمنصة قوى من هنا.

قم بتسجيل الدخول من خلال استخدام رقم الهوية الوطنية.

انقر على خانة خدمة تأشيرة عمل بدون كفيل.

قم بكتابة جميع المعلومات المطلوبة من حيث المؤهلات المطلوبة والبيانات الشخصية.

يجب تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة في التقديم.

قم بالنقر على خانة ارسال الطلب.

علاقة العامل بالكفيل

يوجد عدة طرق يتم من خلالها تحديد علاقة العامل بالكفيل، وهذه الطرق تتمثل في النقاط التالية: