الغدا النهارده سمك..أسعار السمك اليوم السبت 27 يناير 2024 في سوق العبور

أسعار السمك اليوم السبت 27 يناير 2024، يهتم الكثير من الأشخاص بمتابعة الأخبار بشكل يومي ويحرصون على معرفة الأسعار من خلال النترنت قبل الخروج من المنزل والتوجه لشراء لعدم تعرضهم للغش أو التلاعب من أي تاجر، الأسماك هي وجبة غذائية متكاملة يحتاجها الجسم وينصح الأطباء بتناول الأسماك مرتين في الأسبوع، شهدت أسعار الأسماء الفترة الماضية ارتفاع ملحوظ زخاصةً في سمك البلطي الأكثر انتشار واقبالاً بين مختلف الأسماك، حيث يختلف السعر من مكان إلى مكان وحسب حجم السمك، أصبح سمك البلطي متوفر في مصر بكميات كبيرة للغاية بعد إنشاء المزارع السمكية، ترقبوا وسوف ننشر لحضراتكم عبر موقعنا البديل ننشر قائمة أسعار السمك اليوم السبت 27 يناير 2024.

أسعار السمك اليوم السبت 27 يناير 2024

ارتفعت أسعار الدواجن واللحوم في الأسواق، كما أن أسعار السمك أصبح مبالغ فيه والحياة أصبحت قاسية جداً على المواطنين وخاصةً الذين يحصلون على المال يوم بيوم لعدم التحاقهم بوظيفة ثابت، لكن مقارنة بسعر الدواجن واللحوم أن الأسماك أقل كثيراً وبها فوائد عديدة يلجأ إليها المواطنون، حيث تأتي أسعار السمك اليوم على النحو التالي:.

كما يسجل سعر سمك البلطي مقاس المتوسط ما بين 58 وحتى 61 جنيها.

سعر الفيليه البلطي ما بين 40 لـ 200 جنيه.

سعر سمك البلطي مقاس 2 ما بين 55 وحتى 57 جنيها.

سعر كيلو السمك البلطي المقاس الأكبر ما بين 75 وحتى 80 جنيه.

وصل سعر سمك البورى مقاس 1 يتراوح مابين 80 وحتى 100 جنيه.

سعر كيلو سمك البلطي الأسواني تراوح بين 20 و حتى 60 جنيها.

قائمة أسعار الأسماك اليوم