“وجبة فبراير pdf” ca.iq كشوفات نقل النفوس 2024 بالعراق

أطلقت وزارة الداخلية في العراق، الوجبة الجديدة من نقل النفوس وهي رقم 120، حيث إن هذه الوجبة شملت جميع المحافظات العراقية، لذلك يرغب العديد من المواطنين لمعرفة موعد إطلاق الوجبة 121 التي تأتي مع بداية شهر فبراير 2024، بحيث يتمكن كافة الأشخاص من الإستعلام عن الكشوفات التي شملتهم أسماء المقبولين في نقل النفوس، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

استعلام عن كشوفات نقل النفوس

هناك مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتمكن كل مواطن من نقل النفوس الوجبة الجديدة لشهر فبراير 2024، وفقًا لما يلي:-

في البداية يتم الذهاب إلى بوابة المواطن الإلكترونية.

إدخال اسم المواطن ورقم الهوية في الخانة المخصصة لذلك.

الإنتقال إلى الصفحة التالية.

كتابة جميع البيانات الخاصة بالمواطن.

تحديد الوجبة أو الدفعة التي عليها الدور.

الضغط مباشرة على زر “استخراج”.

ليتم عرض كافة الكشوفات الخاصة بنقل النفوس.

شروط التسجيل في نقل النفوس

هناك بعض الشروط الهامة لكي يتم التسجيل في نقل النفوس الوجبة الجديدة، كما على النحو الأتي:-