تردد قناة دبي الرياضية 2024 الناقلة مباراة الأهلي ووهان ثري تاونز في نصف نهائي كأس التحدي

تردد قناة دبي الرياضية 2024 يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة لأنها من أهم القنوات الرياضية التي تحظى على إعجاب ملايين الملايين، أصبحت قناة دبي الرياضية من القنوات الناجحة والتي حققت شهرة وانتشار كبير الفترة الأخيرة وهذا ما يجعل اسمها يعود على الساحة الفضائية بقوة، ويتصدر اسم دبي الرياضية محركات البحث الأولى و الرائجة على جوجل.

نجحت القناة في امتلاك حقوق نقل مباريات كأس التحديد الذي يشارك فيه أهم الفرق العربية، تعمل القناة على نقل محتوى رياضية ذات أهمية كبير ينال إعجاب الجمهور المتابع من شتى الدول العربية، كما أن القناة تعمل ليلاً ونهار بدون توقف لأنها تعرض برامج رياضية مهمة بجانب البطولات التي تنقلها، وتهتم بإستخدام أحدث الإمكانيات والتقنيات لنقل المحتوى بشكل أوضح، تابعوا معنا الفقرات التالية للحصول على تردد قناة دبي الرياضية 2024.

تردد قناة دبي الرياضية 2024

تستمتعون بكل جديد من المحتوى الرياضي على قناة دبي الرياضية 1 التي تستخدم أعلى جودة لنقل المباريات بدون تقطيع أو تشويش، كما أنها قناة مجاناً تعمل على جميع الأقمار الصناعية وإشارتها على الجهاز قوية، يمكن ضبطها ومتابعة المباريات من داخل المنزل دون الحاجة للخروج على الكافيهات،، حيث يأتي تردد القناة على النحو التالي:.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: hd.

موعد مباراة الأهلي ووهان ثري تاونز في نصف نهائي كأس التحدي

ساعات معدودة وقليلة سوف تنطلق مباراة جديدة أكثر تشويق بتاريخ اليوم السبت 27 يناير بين الأهلي ووهان ثري تاونز ضمن منافسات كأس التحدي مباراة النصف النهائي، حيث يلتقي الفريقين على أرضية ملعب استاد آل المكتوب، حيث يتم نقل البث المباشر للمباراة عبر شاشة قناة دبي الرياضية 1 بجودة عالية hd والذي يعلق فيها عبدالله السعدي، وتنطلق صافرة حكم اللقاء في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر والساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية السادسة مسالءً بتوقيت الإمارات.