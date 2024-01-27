برقم الجلوس ….نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 بوابة نتائج التعليم الأساسي

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024، حالة من القلق والتوتر بدأت تظهر على عدد من الطلاب خاصة بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم أن النتيجة سوف تظهر في جميع المحافظات بداية من يوم الأحد الموافق 28 يناير 2024، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024…..

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024

حيث صرح مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن الوزارة انتهت من عملية تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج رسمياً صباح الأحد 28 يناير 2024،وأشار المصدر إلى أن نتائج الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة سوف تكون متاحة أمام الطلاب في جميع المدارس بداية من صباح الأحد، كما يمكن للطلاب أيضاً الإطلاع على النتيجة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

رابط الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة

في البداية يجب الدخول على الموقع الرسمي للوزارة.

أو زيارة الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة على الإنترنت.

اختر نتائج الطلاب.

ثم ادخل رقم جلوس الطالب

بعد ذلك اضغط على أيقونة “عرض النتيجة”.

سوف تظهر أمامك النتيجة في جميع لمواد.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024

وإليكم خريطة توزيع درجات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024، والتي جاءت كالتالي: