وجبة نقل النفوس فبراير2024… متاحة الآن حملها بسهولة وكمان pdf

في بشري سارة أطلقت وزارة الداخلية في العراق، الوجبة الجديدة من نقل النفوس، حيث إن تلك الوجبة شملت جميع المحافظات العراقية، لذلك يرغب العديد من المواطنين لمعرفة موعد إطلاق الوجبة 121 التي تأتي مع بداية شهر فبراير 2024، بحيث يتمكن كافة الأشخاص من الاستعلام عن الكشوفات التي شملتهم أسماء المقبولين في نقل النفوس.

وزارة الداخلية تعلن كشوف المتقدمين لوجبة نقل النفوس

حيث قامت وزارة الداخلية متمثلة في مديرية الأحوال المدنية والجوازات بالعراق بالإعلان عن كشوفات المواطنين المتقدمين في وجبة نقل النفوس عن شهر يناير 2024.

خدمة التقديم وتعديل البيانات إليكترونيا بوجبة نقل النفوس

وتيسيرا على جميع المتقدمين فإنه يتم تقديم تلك الخدمة إليكترونيا وبطريقة سهلة وبسيطة وإمكانية تعديل البيانات الشخصية لجميع المواطنين المتقدمين، وقد تم توجيه الإعلان لجميع الأسماء المدرجة في الكشوفات الجديدة من الوجبة 120 في جميع محافظات العراق.

اقتراب موعد وجبة النفوس 121 و122

وزير الداخلية العراقي السيد عبد الأمير الشمري، أعلن أيضا عن اقتراب إعلان وجبات 121 و 122 للمتقدمين الذين قدموا طلبات لتعديل بياناتهم الشخصية في جميع محافظات العراق، حيث سيتم الإعلان عن تلك الوجبات بعد القيام بالمراجعة الدقيقة لكافة الطلبات المقدمة.

من الجدير بالذكر أن تلك الخدمة الإلكترونية توفر الوقت والجهد للمواطنين في عملية تغيير الأسماء والألقاب.



كيفية الحصول على الكشوف PDF

للاستفادة من خدمة استخراج وجبة نقل النفوس بصيغة PDF في محافظات العراق، يرجى اتباع الخطوات التالية:

1. قم بالدخول إلى بوابة حكومة المواطن.

2. ادخل إلى قسم الخدمات الإلكترونية على الموقع.

3. اختر الوجبة التي ينتمي إليها الدور الخاص بك.

4. قم بإدخال بياناتك الشخصية.

5. اضغط على زر “بحث”.

6. ستظهر لك جميع الكشوفات المتعلقة بالقبول.