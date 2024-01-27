“شوف هتقبض كام بالزيادة” الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق فبراير

يرغب العديد من المتقاعدين في مختلف محافظات العراق، من معرفة رواتب المتقاعدين وذلك بعد الزيادة التي تم تطبيقها مؤخرًا وتبلغ قيمتها 100 ألف دينار عراقي زيادة على قيمة الراتب التقاعدي، إضافة إلى أن هذه الزيادة تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة المالية ومجلس الوزراء العراقي، لكي يستحقها جميع المستفيدين والمشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، ويمكن الإستعلام عن هذه الزيادة، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

استعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة

هناك مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة التي تبلغ قيمتها 100 ألف دينار، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

أن يتم التوجه إلى موقع وزارة المالية الرسمي.

بعد ذلك يتم الضغط مباشرة على زر “استعلام عن رواتب المتقاعدين”.

ليتم بعدها إدخال جميع البيانات الخاصة بالشخص المستفيد.

الضغط على أيقونة “طلب الإستعلام”.

إدخال كافة البيانات المتعلقة بالشخص المتقدم.

الضغط على زر “بحث”.

ليتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالرواتب بكل سهولة.

شروط التسجيل في هيئة التقاعد بالعراق

جاءت اهم شروط التسجيل في هيئة التقاعد بالعراق، وفقًا لما نص على الأتي:-