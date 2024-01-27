مفتوحة وببلاش.. القنوات الناقلة مباراة مصر وجمهورية الكونغو في كأس الأمم الأفريقية الدور ال16

نجد أن هناك ارتفاع كبير في مؤشر البحث على جوجل حول القنوات الناقلة مباراة مصر وجمهورية الكونغو المقرر أن تنطلق في غضون 24 ساعة فقط، وكلما اقترب موعد المباراة كلما زادت عملية البحث بشكل أكبر، منافسات قوية خاضها المنتخب المصري وتمكن من الصعود للدور 16 بعد ثلاثة مواجهات مع مختلف الفرق، حقق المنتخب المصري التعادل في الأسبوع الأول والثاني وحقق الفوز في الأسبوع الثالث أمام نظيره الرأس الأخضر

ورغم غياب عدة لاعبين بسبب الإصابة إلا أن المنتخب يستعد بكل قوة للحصول على هذه الفرصة والوصل إلى النهائي، بعض الأشخاص يجدون صعوبة في مشاهدة المباريات يكثفون البحث للحصول على جميع القنوات التي تمتلك النقل المباشر بشكل مجاني، لذا عليكم متابعة الفقرات التالية للإطلاع على القنوات الناقلة مباراة مصر وجمهورية الكونغو.

القنوات الناقلة مباراة مصر وجمهورية الكونغو

حتى الآن لم يتم الإعلان الرسمي عن القائمة الكاملة للقنوات المفتوحة والمجانية التي تنقل مباراة الفريقين مصر والكونغو.

حيث من المقرر أن ينطلق البث المباشر عبر قناة أون تايم سبورت الارضية.

وعبر شاشة قناة BeIN Sports MAX.

قناة الجزائرية الأرضية الأولى.

قناة TVT التوجولية.

موعد مباراة مصر والكونغو كأس الأمم الأفريقية

ساعات قليلة تفصلنا على متابعة أحداث لقاء مصر ضد جمهورية الكونجو في منافسات الدور السادس عشر من كأس الأمم الأفريقية موسم 2024، على أحر من الجمر يترقب عشاق الساحرة المستديرة انطلاق المباراة التي تذاع غداً الأحد 28-1-2024 التي تقام بشكل رسمي على أرضية استاد لوران بوكو، وسوف تنطلق صافرة اللقاء المنتظر في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تردد قناة بي ان سبورت ماكس1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12604.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قناة الجزائرية الأرضية الأولى