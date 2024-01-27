مسلسل حدوته منسية الحلقة الأولى كاملة.. اعرف مواعيد العرض والقنوات الناقلة واتفرج براحتك

مسلسل حدوته منسية الحلقة الأولى ينتظرها عدد كبير من الناس تشوقاً لمشاهدة عمل جديد للنجمة المتألقة سوسن بدر، اختيار موقف وأداء تمثيلي أكثر من رائع في كل الشخصيات التي قدمتها سوسن بدر على مدار رحلتها الفنية، فريق عمل يشارك في مسلسل حدوته منسية يتألقون في الشخصيات التي يقدمونها.

ومن المتوقع أن يحقق المسلسل نجاح كبير ويكون ذات بحث عالية الساعات القادمة، وتحقق الحلقة الأولى من المسلسل أعلى نسب من المشاهدة، منذ فترة قصيرة تم الإعلان عن طرح عمل درامي جديد مختلف لمناقشة العديد من القضايا، وهذا تحرص سوسن بدر عليه في كل عمل جديد لها، لأنها ترفض الأدوار البسيطة بل تفضل أن يكون العمل يقدم رسالة مهمة ويلعب دور مهمة ويكون له تأثير في المجتمع، اليوم عبر التقرير التالية ننشر لكم المزيد عن مسلسل حدوته منسية الحلقة الأولى.

مسلسل حدوته منسية الحلقة الأولى

حدوته منسية مسلسل اجتماعي قوي تدور أحداثه حول شخصية سعاد التي تجسدها سوسن بدر، تتعرض للكثير من المشاكل في عملها لأنها صاحبة مصنع رخام وتتحمل المسؤولية بالكامل على الرغم من وجود زوجها الذي يدعى خيرت والذي يجسده أحمد فهيم، سعاد فتاة أصيلة تهتم بشؤون بيتها وزوجها وأسرتها لكن هناك بعض الضغوط في حياتها، تجد سعاد نفسها محاط بين السوق والتجار ويحاول المنافسين هدم مصنعها لكنها تخطط وتفعل ما تريد للحفاظ على الكيان وتتطور الأحداث مع مرور الحلقات.

أبطال مسلسل حدوته منسية

سوسن بدر.

أحمد فهيم.

محمود حجازي.

عبير صبري.

نانسي صلاح.

هشام إسماعيل.

ريم سامي.

أحمد صيام.

هبة عبد الغني.

محمد علي رزق.

محمد لطفي شاهين.

إخراج سعاد الهجان.

تأليف محمود حمدان.

مواعيد عرض مسلسل حدوته منسية والقنوات الناقلة

اولى حلقات مسلسل حدوته منسية يتم انطلاقها اليوم السبت الموافق 27 من يناير 2024، وسوف يتم نقل المسلسل بشكل حصري على قناة cbc من السبت إلى الأربعاء ويذاع المسلسل في تمام الساعة 8 مساءً والإعادة في تمام الساعة 3 صباحاً، كما يعرض المسلسل على قناة cbc دراما من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءً والساعة العاشرة صباحاً، ويعرض بدون اعلانات على منصة watch it”.

تردد قناة cbc الجديد 2024