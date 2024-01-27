epedu.gov.iq نتائج الثالث متوسط 2024 عرض النتيجة محافظات العراق

يرغب العديد من الطلاب في معرفة النتائج الخاصة بجميع الصفوف الدراسية في محافظات العراق، فضلاً عن أن هذه النتيجة أصبحت أكثر أهمية للعديد من الطلاب والطالبات في العراق، إضافة إلى أن الترم الأول يشمل العديد من المراحل الدراسية المختلفة التي تُساهم بشكل كبير في تحديد مستوى الطالب الدراسي، ويمكن التعرف على النتيجة، كما سنكشفه لكم في السطور التالية.

كيفية الإستعلام عن نتائج الطلاب في العراق

هناك بعض الخطوات الهامة التي يُرجى اتباعها من أجل القيام بالإستعلام عن نتائج الطلاب في العراق سواء الثالث متوسط وغيرها من المراحل الدراسية الأخرى، وفقًا للنحو الأتي:-

أن يتم التوجه لموقع وزارة التربية العراقية.

أو الدخول إلى موقع نتائجنا.

ثم يتم على الفور “تحديد المرحلة الدراسية”.

ليتم الكشف بعد ذلك عن جميع الصفوف الدراسية.

ليتم إدخال اسم الطالب والرقم الإمتحاني الخاص بكل طالب.

الضغط على أيقونة “عرض النتيجة”.

ليتم ظهورها في النهاية بكل سهولة.

استعلام نتائج الطلاب في العراق

أكدت وزارة التربية العراقية، أن النتائج الخاصة بجميع الصفوف الدراسية يتم العمل على إعلانها عبر موقع وزارة التربية العراقية وكذلك موقع نتائجنا، ويتم عرض كل محافظة على حداه، مع العلم أن الوزارة حريصة على إعلان النتيجة عقب الإنتهاء من تصحيح ومراجعة جميع أوراق الإمتحانات الخاصة بكل طالب وطالبة.