تعرف موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور وشروط التسجيل فيه لعام 1445 لمختلف الفئات

ردا على كافة تساؤلات واستفسارات العديد من المستفيدين من الضمان الاجتماعي الخاصة بموعد نزوله وصرفه عن شهر فبراير 2024، وذلك عقب الانتهاء من استلام كافة طلبات المسجلين الجدد والجاري فحصها وتدقيقها من قبل كافة الجهات المختصة، حيث يتم الفحص بشكل روتيني ودقيق للتأكد من توافر كافة الاشتراطات اللازمة لاستحقاق المواطن للمعاش الاجتماعي والتحقق من استيفائه لجميع الشروط والاحتياجات المقررة والمطلوبة.

تعرف على موعد نزول الضمان الاجتماعي عن شهر فبراير 2024

وفيما يخص موعد نزول الضمان الاجتماعي عن شهر فبراير أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أن الضمان الاجتماعي المطورسيتم صرفه بعد 5 فبراير القادم، كما هو معمول به ومتعارف عليه بصرف الضمان الاجتماعي بعد يوم الخامس من كل شهر، وبذلك ووفقا لما تم الإعلان عنه، فإنه من المقرر أن يكون موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور عن شهر فبراير القادم 2024 هو يوم السبت الموافق 10 فبراير.

الآن يمكنك بخطوات بسيطة الاستعلام عن موعد نزول الضمان الاجتماعي

يمكنك الآن بمنتهى السهولة الاستعلام عن الموعد الخاص بنزول الضمان الاجتماعي المطور عبر تطبيق توكلنا بالمملكة العربية السعودية، من حلال اتباع الخطوات التالية:

أولا عليك البدء بفتح تطبيق توكلنا.

اختر خدمة“ الضمان الاجتماعي المطور من الشاشة المعروضة”.

يتم إدخال رقم الهوية الوطنية.

الضغط على زر“ استعلام ”ثم يتم.

عقب ذلك سيتم عرض موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور على الشاشة.

كما يمكنك أيضا من القيام بذلك بالدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باستخدام الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني للوزارة.

اختر خدمة“ الضمان الاجتماعي المطور”.

أدخل رقم الهوية الوطنية.

اضغط على زر“ استعلام”.

سيتم بعدها عرض الموعد الخاص بنزول الضمان الاجتماعي المطور على الشاشة.

قد تكون هذه الخدمة متاحة لكل فرد مستفيد من الضمان الاجتماعي المطور، ويمكنك الاستعلام بسهولة ويسر عن موعد صرف الدعم المالي.

كيفية الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي

إذا كان مستحق الدعم يعتقد أنه غير مؤهل ويرغب في تقديم طلب اعتراض على عدم الأهلية، عليه اتباع الخطوات التالية:

البداية القيام بزيارة منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

يتم تسجيل الدخول باستخدام النفاذ الوطني الموحد.

الانتقال إلى أيقونة برامج الدعم.

اختر الضمان الاجتماعي المطور.

انقر على أيقونة“ الأهلية والاستحقاق”.

انقر على“ عرض التفاصيل”.

ستظهر أسباب عدم الأهلية، انقر على“ الاعتراض”.

سجل طلب الاعتراض مع رفع المستندات اللازمة (إن وجدت).

انقر على“ تسليم الطلب”.

من خلال اتباع هذه الخطوات، يمكن للفرد تقديم اعتراض على عدم الأهلية وتقديم المستندات الداعمة إن كانت متاحة.