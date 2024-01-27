“سجل واصرف على طول” رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 وزارة القوى العاملة

منحة العمالة الغير منتظمة 2024، يهتم عدد كبير من المواطنيبن بمتابعة أخبار منحة العمالة الغير منتظمة التي تعد من أهم وأكثر الأمور التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها عدد كبير من الأسر المصرية، من غلاء الأسعار وقلة الدخل، وخلال الساعات الأخيرة ترددت الأنباء عن فتح باب التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل والشروط المطلوبة….

منحة العمالة الغير منتظمة 2024

منحة العمالة الغير منتظمة 2024، والتي أعلنت عنها وزارة القوى العاملة خلال تداعيات فيروس كورونا المستجد وهي عبارة عن مبلغ 500 جنيه تم صرفها لحوالي ما يقرب من 8 مليون مواطن من الذين سجلوا طلبات على موقع وزارة القوى العاملة، وتم صرف المنحة على مدار 3 دفعات كل دفعة بقيمة 500 جنيه.

وخلال الساعات الأخيرة انتشر خبر فتح باب التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة، إلا أن وزارة القوى العاملة أعلنت أن الأخبار التي يتم تداولها على المواقع الالكترونية غير صحيحة بالمرة وأن الوزارة لم تعلن عن أي أخبار بشأن منحة العمالة الغير منتظمة خلال الأيام الماضية، وفي حالة الإعلان عنها سوف تكون من خلال موقع وزارة القوى العاملة فقط وإليكم خطوات التسجيل.

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

زيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة على الإنترنت.

ثم اضغط على “منحة العمالة الغير منتظمة”.

ادخل البيانات الموجودة أمامك.

اكتب الإسم رباعي، ورقم الهاتف والمهنة والرقم القومي.

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

ثم اضغط على “تسجيل”.

في حالة الموافقة على الطلب سوف يتم ارسال رسالة نصية مسجل بها موعد ومكان صرف المنحة.

شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة