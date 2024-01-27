رابط وشروط التسجيل في منصة إحسان الخيرية 1445 للجمعيات الأهلية والفقراء والمحتاجين

تعد منصة إحسان الخيرية هي واحدة من أبرز المنصات الإلكترونية الموجودة داخل أراضي المملكة العربية السعودية، والتي تعمل على توفير إمكانية التبرع للجمعيات الخيرية، لكل من المواطنين والمقيمين بالمملكة وتلبية احتياجات الأفراد الفقراء والمحتاجين.

رابط التسجيل في منصة إحسان الخيرية والحصول على خدماتها

يوجد رابط التسجيل في منصة إحسان ويمكن الوصول إليه من خلال موقع المنصة الإلكتروني، كما يرجى زيارة الموقع واتباع الخطوات المبينة أدناه للتسجيل في المنصة:

1. قم بالدخول إلى موقع منصة إحسان الإلكتروني عن طريق النقر على الرابط التالي: [رابط الموقع]

2. عليك البحث عن الخانة الخاصة ب “تسجيل جديد” أو عليك “إنشاء حساب” وانقر عليها للدخول إلى المنصة.

3. قم بإدخال البيانات الشخصية اللازمة والمطلوبة، ومنها الاسم، رقم الهوية الوطنية، ورقم الإقامة.

4. انقر على كلمة “التالي” أو “Next”.

5. قم بإدخال كلمة المرور المطلوبة وتأكيدها.

6. انقر على زر “إنشاء حساب” أو “تسجيل” لإتمام عملية التسجيل.

بعد إكمال هذه الخطوات بنجاح، يمكنك الدخول إلى المنصة باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور التي قمت بإنشائها.

هناك شروط يجب توافرها للتسجيل في منصة إحسان، ومن أهم هذه الشروط:

1. يجب أن يكون المتقدم مقيما دائما داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

2. يجب أن يكون المتقدم حاملا للجنسية السعودية.

3. يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما عن التسجيل على المنصة.

4. يجب أن يكون المتقدم يملك حسابا بنكيا مسجلا باسمه.